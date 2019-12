El Comercio cumple con la previsión del ‘Black Friday’ y ya mira a las navidades

Ha sido un fin de semana importante para el sector comercial de Huelva. La consolidación del Black Friday ya es un hecho en el año que se ha cumplido el quinto aniversario de esta importación de la tradición americana. Tanto es así que el pequeño comercio ha aumentado sus ventas un 12% con respecto al año anterior, según apuntó el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, a este periódico. Este auge del consumo se ha podido comprobar durante estos días atrás con la masiva respuesta de los onubenses por las calles céntricas de la capital. La inauguración del alumbrado navideño el mismo viernes supuso un nuevo acierto para que la dinamización del corazón de la ciudad fuese de sobresaliente.

Cierto es que este crecimiento en las ventas de los pequeños comerciantes llega tras dos meses malos de clientes. Octubre y noviembre se han coloreado de rojo en el calendario y muchos de los propios comerciantes aseguran que la celebración del Black Friday no les beneficia puesto que en las semanas previas la clientela no sale de los establecimientos con bolsas colgadas en los brazos. Aun así, aunque la balanza no termina por equilibrarse en las cajas registradoras, el final de noviembre y el comienzo de diciembre ha significado un respiro de cara a las próximas semanas.

El Puente de la Inmaculada que llega ahora, seguido de las semanas previas a la Navidad son siempre un motivo para que los onubenses recorran los comercios en busca de los regalos navideños, por lo que las compras estarán presentes en el día a día. Eso sí, las rebajas de enero serán un nuevo dolor de cabeza para el pequeño comercio frente a las grandes superficies puesto que con la liberalización de los descuentos alegan que no juegan en las mismas condiciones. La reivindicación de poner una fecha obligatoria de principio y de fin en un marco legal andaluz sigue siendo una prioridad, como viene explicando el pequeño comercio cada vez que el calendario avisa de los descuentos.

“En líneas generales estamos satisfechos” con las ventas de este fin de semana, explica Antonio Gemio a Huelva Información. La respuesta de los consumidores ha sido buena tanto el viernes como el sábado. Ayer, muchos comerciantes abrieron sus puertas para intentar alargar la inercia de los buenos resultados, aunque el acto de presencia de la lluvia en la capital aminoró el vaivén de onubenses y visitantes por las céntricas calles.

Hay que reseñar la apuesta de Huelva Comercio para dinamizar el centro de Huelva con un pasacalles en la tarde del viernes, que unido a la inauguración del alumbrado navideño, reunió a miles de personas en el corazón de la ciudad. Comercios y establecimientos hosteleros presentaron una imagen inmejorable con la llegada de diciembre.