Comercio y compromiso

Desde hace varias semanas se vive con mucho desazón la noticia del cierre en el centro de Huelva de la tienda de Zara, referencia de la más destacada multinacional española y ejemplo empresarial que es modelo de visión, planificación y tesón encomiables, siéndolo incluso por parte de su fundador, el señor Ortega, por haber llevado a cabo actos de generosidad y filantropía de proporcionada magnitud. Pero debemos tener presente que estos gestos, en el mismo sentido y con mayor empatía, lo ha estado haciendo desde siempre el comercio local, por supuesto más modestos en sus cifras.

No obstante, si reflexionamos sobre la debida implicación de este tipo de empresas en la sociedad, de las que viven directamente, empezamos a destacar lagunas que no terminan de solucionar, bien porque no quieren o porque tengan un concepto del servicio social distinto, que no se termina de entender. Creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que el establecimiento de grandes marcas comerciales en nuestros barrios y zonas comerciales es netamente beneficioso. Y también lo es además para el pequeño y mediano comercio, restauración, etc, porque esa atracción de clientes produce tránsitos, establece sinergias, completa y amplía los servicios de consumo que se brindan en zonas concretas y que van creciendo como círculos concéntricos. De todos es sabido como la instalación del más reconocido centro comercial español, El Corte Inglés, allá donde se emplaza conecta y facilita la proliferación de otros negocios en su entorno, siendo ésta además una empresa con demostradas dosis de incardinación en la sociedad, en la que participa activamente y se implica en aquello que se le solicita. Debería cundirles el ejemplo a aquellos.

Lamentablemente no podemos decir lo mismo de esa nueva ola comercial que lideró en España la mencionada en el inicio de este texto, además de otras marcas que operan en el comercio textil, principalmente españolas y que ocupan las ubicaciones prime en las principales arterias comerciales de nuestras ciudades.

Durante todo ese tiempo, el pequeño, mediano y tradicional comerciante ha luchado contra estos gigantes de manera heroica, con poco respaldo de las Administraciones. Esos que mantenían la savia en nuestras calles, el mantenimiento de las mismas en modo real y físico; esos que se vieron obligados a cerrar por el pisotón indolente de la globalización. Los mismos que, desde siempre, han sido seña de identidad con una forma de hacer personal, directa y empática, mucho más allá de representar un nombre y código alfanumérico en una affinity card, que lo único que hace es tenernos perfectamente identificados en una base de datos que se gestiona desde una base algorítmica de inteligencia artificial desde sabe Dios donde; es decir, representamos un simple objeto al que atraer para ordeñar, por mucho que nos pueda hacernos sentir más cool mostrando la ristra de tarjetas que rellenan nuestros monederos o carteras y que no sirven para nada, salvo para que nos avisen si hay una promoción y acudamos como pollo sin cabeza.

Pues después de todo esto, después de aludir razones sesudas y centralizadas que pudieran ser hasta comprensibles, después quieren que les sigamos apoyando; después de no haber dado ni un soplo en el ojo a nuestro entorno. Las cuentas les dicen que tienen que cerrar, se cierra y ya está, como antes han hecho, incluso provocado que cerraran miles de pequeños comercios. No se puede objetar nada al respecto, son medidas objetivas, tan frío como eso.

No obstante, si se puede y debe reclamar que las administraciones públicas, las locales, las supramunicipales y así hasta lo más arriba que se deba, tomen conciencia de donde deben aplicarse los esfuerzos en la necesaria recuperación de la vida económica y, en mi modesta opinión, debemos activarnos en modo cercano y local. Todas las medidas que se diseñen deben propiciarse para quienes están y siempre estuvieron, hasta que las condiciones se lo permitieron, previendo en todo momento que la mejor y más efectiva política es la que atiende lo más cercano, sin esperar ilusamente como agua de mayo que venga un superhéroe comercial a adueñarse de nuestro destino, que desdeñará hasta que las tendencias o el online global les convenga dejar en la cuneta tanto sacrificio, implicación y compromiso como nuestro comercio cercano nos ha demostrado a lo largo de los años.

Y tan cierto es que ante esos ingentes tamaños y, sobre todo, si el sector empresarial se disgrega, pretendiendo cada uno hacer la guerra por su cuenta, primándoles su escueto interés particular sin velar por el interés general, poco o nada se va a conseguir más que frustración. Es una evidencia de manera notable que el asociacionismo de cualquier índole, empresarial en este caso, facilita afrontar grandes retos con mayores probabilidades de éxito, bien sea de planificación conjunta o del diseño adecuado de ayudas y disposiciones que permitan con la continuidad empresarial, en definitiva, de escribir y recorrer juntos nuestro común camino. “Afirmar que tu destino no está ligado al mío, es como decir que tu parte del bote se está hundiendo y quedarte tan tranquilo”.

Si realmente queremos mantener la vida en nuestras ciudades, por encima de esas tendencias masivas, pero para nada imprescindibles, tenemos que comprometernos todos en reconocer el valor que supone servir a una sociedad, y no servirse de ella hasta que interese a quien no tiene arraigo alguno con la misma. No es fácil, nadie ha dicho que lo fuera, pero si nuestra intención es mejorar en términos generales, empecemos por apoyar con rigor a quienes desde siempre nos han servido, por mucho que nos deslumbren las luces de neón de grandes escaparates o magníficas webs intuitivas que no transmiten nada más que sombras y oscuridad cuando unilateralmente se van, sin más.