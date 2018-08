Colón es el mejor icono de Huelva

Desde las portadas en las guías de teléfonos, hasta las de revistas y suplementos promocionales de la ciudad eligieron siempre la imagen del Monumento a Colón. Sin lugar a dudas es el mejor de los iconos posibles para difundir un mensaje de ciudad, la mejor postal que enviar de Huelva.

Desde abril de 1929 está ahí el coloso en la Punta del Sebo, desafiante, mirando a la mar océana. Es como la proa de una ciudad que fue creciendo y que avanzó por la avenida Francisco Montenegro como espacio industrial y también de ocio, como hoy se dirigen todos los esfuerzos con el nuevo proyecto de la Autoridad Portuaria. Cuando se levantó, no dejó a nadie indiferente y todos venían a coincidir en las palabras de su promotores neoyorquinos, que iba a significar en su grandiosidad como la estatua de la Libertad lo es para ellos. Lejos se encuentran entre ellas, pero viene a significar en el espacio de la bahía en la que se encuentra un gran golpe visual.

El mismo que podemos ver con la imagen reproducida en fotografías de todos los ángulos y en reproducciones pictóricas. Colón tiene esa grandiosidad que desborda y que se vende por sí solo como imagen de Huelva. Una imagen de una Huelva más allá incluso que de la propia capital, sino la de una provincia colombina, que se enmarca en el triángulo de Palos de la Frontera, La Rábida y Huelva.

El Ayuntamiento onubense vuelve a recuperar de manera acertada la imagen del Monumento a Colón y lo reivindica de forma muy especial en la portada de las Fiestas Colombinas. Cada año al Colón de la Punta del Sebo lo envuelven miles de bombillas de colores y siempre de forma distinta en estas tres ediciones del equipo de gobierno de Gabriel Cruz. Ocurre que no hay nada más de Huelva que el Monumento a Colón, lo mismo que lo son los cabezos de El Conquero y los chocos, aunque ya no se pesquen en la Ría. Tampoco estaría mal en el alumbrado colombinero algún escudo de Huelva y algún que otro ancla marinera. Y a pedir..., hileras de farolillos azules intercaladas entre los de blanco a modo de bandera de Huelva. En este 3 de agosto colombino hay que volver a reivindicar el orgullo onubense. Lo mismo que lo hacemos para San Sebastián, en esa jornada del Día de Huelva, cuando se otorgan las distinciones y honores. Queda un día por reivindicar como es el 12 de octubre. Un día para rodear el monumento de las banderas americanas y las de la provincia, en una jornada de fiesta en la Punta del Sebo. El Monumento a Colón nos da la imagen icono de Huelva, consolidado como un hito arquitectónico en casi cerca de un siglo, lo que le hace identificable para nuestra ciudad pero no reemplazable. Se podrá dibujar, reinterpretar, pero la fuerza del diseño es tan fuerte ahora como lo fue en 1929 cuando se inauguró.

Es un icono de vanguardia que lleva la imagen de Huelva a cualquier sitio. Este año nos une con una H a Huelva y La Habana, precisamente nuestro malecón habanero está en la misma Punta del Sebo, para proteger el monumento que, como está dedicado a Colón, no va a tener otra imagen que al almirante descubridor; otra cosa es la fe descubridora, esa está en la cruz que abraza, como lo siguen haciendo los marineros que aquí, en Huelva, miran al Conquero de la Virgen de la Cinta.

Felices Fiestas Colombinas. Brindamos con un ponche en la entrada del recinto ferial.