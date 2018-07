Colombinas sin agresiones sexuales

Ayer se presentó en la sede de la Diputación de Huelva, la campaña contra agresiones sexistas Fiesta+Respeto=Diversión, que se va a llevar a cabo en las Fiestas Colombinas. La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, Alicia Narciso, acompañada de Enrique Gaviño, concejal de Seguridad Ciudadana, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Eva Salazar, fueron los encargados de explicar en que consistiría esta iniciativa.

"Aunque en nuestras fiestas no ha habido en los últimos años ningún tipo de agresiones sexuales, no significa que no tengamos que seguir trabajando en la sensibilización sobre el rechazo a este tipo de conductas", explicó Narciso. Con este propósito, el Consistorio, desde las concejalías de Políticas Sociales y Seguridad, en coordinación con el Instituto de la Mujer, realiza por segundo año consecutivo una campaña informativa que abarcará toda la ciudad y con la que se pretende que las fiestas se mantengan como una referencia de respeto y libertad.

Por su parte, Gaviño destacó "el nivel de excelencia de Las Colombinas en este aspecto", donde no consta ningún episodio registrado de violencia machista, de género o sexual. "No obstante, nuestra responsabilidad es avanzar desde la coordinación de todas las administraciones para acabar con una lacra que lamentable persiste en nuestra sociedad" explicó el edil.

Para ello, según expuso el concejal, las Colombinas 2018 van a contar con la mayor presencia de policías que nunca ha habido en el recinto ferial, unos agentes preparados y sensibilizados para atender cualquier caso de agresión sexista. A ellos se suma el equipo de cinco agentes y un inspector del grupo Hipatia, conformado el año pasado en la Policía Local, para atender de manera especializada los casos que se producen en nuestra ciudad en coordinación con la Policía Nacional.

Otra de las actuaciones promovidas desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico ha sido la colocación de carteles informativos de la campaña en el interior de los autobuses de Emtusa y en las trece paradas.

De cara a esta festividad, Salazar informó de que Las Colombinas van a contar con un Punto Seguro, un estand informativo junto a la Caseta Municipal en el que estará disponible todo el material de la campaña.

Asimismo, la coordinadora provincial recordó que a lo largo del año, incluso los fines de semana y durante las fiestas, las víctimas tienen a su disposición un Servicio de Atención Inmediata por teléfono o incluso de manera presencial, si así lo requieren, para asegurarles el acompañamiento en todo momento desde la denuncia hasta el final del proceso judicial.

Narciso aprovechó para agradecer el interés del Consistorio por sumarse con esta iniciativa a la campaña contra la violencia sexual, que lleva el Instituto Andaluz de la Mujer durante todo el año bajo el lema No Justifiques una Agresión sexual. Acude, Escucha, Acompaña.