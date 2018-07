Ciudadanos presiona a Susana Díaz con las infraestructuras

El portavoz provincial de Ciudadanos, Julio Díaz, exigió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una "postura clara, nítida y contundente" en su reunión del próximo lunes con Pedro Sánchez para "desbloquear infraestructuras que son esenciales" para el desarrollo de la provincia, entre los que destacan el desdoblamiento del túnel de San Silvestre y la carretera 435, el AVE, la línea ferroviaria Huelva-Zafra, "y un apoyo decidido al trasvase".

A juicio de Díaz, "Susana tiene muchos deberes pendientes con la provincia de Huelva. Y ya no hay excusas para no hacerlos tras el cambio de gobierno en La Moncloa". Asimismo, se preguntó que "qué le va a exigir Susana Díaz a Sánchez y va a poner encima de la mesa sobre estas obras y otros asuntos de la provincia que llevan esperando años; ya no está Rajoy, por lo que la excusa de la confrontación se ha acabado", advirtió el dirigente naranja, quien hizo especial hincapié en el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, "una obra sobre la que existe consenso entre todas las comunidades de regantes para llevarse a cabo por su importancia, que está contenida en la Ley del Trasvase y que lleva esperando más de una década".

Díaz, quien recordó otras infraestructuras "paralizadas", como la presa de Alcolea o el canal de Trigueros, se pregunta "qué va a hacer el PSOE" sobre asuntos tan importantes como el AVE o la línea ferroviaria Huelva-Zafra, al tiempo que también remarcó el "plan de regeneración de playas que necesita Huelva. Existe un informe desde 2014 y no se ha hecho nada".