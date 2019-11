Ciudadanos pedirá un plan de mejora para el barrio de Santa Lucía

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva va a presentar en el próximo pleno municipal una moción para que se debata sobre la situación que se vive actualmente en la barriada de Santa Lucía con “problemas debido a la falta de limpieza, deterioro de las infraestructuras y aumento de la inseguridad y conseguir arrancar del equipo de Gobierno un plan de mejora para el barrio”, según informó la propia formación naranja.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, que visitó el barrio junto al presidente del Grupo Municipal, Néstor Santos, y la viceportavoz, Noelia Álvarez, conoció de la mano de los miembros de la plataforma vecinal de Santa Lucía que “el Ayuntamiento de Huelva no ha cumplido sus promesas con estos onubenses a los que les prometieron vivir en unas condiciones dignas después de años de lucha para conseguir lo que les correspondía y que, desgraciadamente, tienen que seguir reivindicando todavía”.

Concretamente, Guillermo García de Longoria explicó que “no se están cumpliendo las condiciones mínimas de limpieza y tienen las viviendas rodeadas de zonas con escombros, sin que nadie cuide la vegetación, tienen baches en los acerados, les han roto las vallas metálicas que delimitaban el barrio y no se han repuesto y, lo más preocupante, es que tienen un problema de convivencia que se está dando en estos momentos debido a la falta de seguridad y a los actos vandálicos que soportan estos vecinos”.

Ante esta problemática que denuncia la formación, el portavoz municipal de Ciudadanos anunció que “vamos a trasladar la situación de esta barriada al pleno del Ayuntamiento para que se conozca en qué condiciones están viviendo, qué hay que hacer en la barriada y que no frustren el sueño que tuvieron estos vecinos de tener una vida digna por la que lucharon durante 15 años, por la que fueron al parlamento a reclamar sus derechos, y ahora el Ayuntamiento no les responde y no hace lo que les prometió respecto a la limpieza, las infraestructuras y, sobre todo, con los problemas de convivencia que están padeciendo”.