Ciudadanos cree que el cambio político en Andalucía es "inevitable"

Rocío Ruiz encabezará la lista de Ciudadanos por la provincia de Huelva en las próximas elecciones al Parlamento andaluz. Ayer presentó su candidatura a los medios de comunicación y se mostró convencida de que el cambio político en Andalucía es "inevitable".

Ruiz llega a la política "tras 28 años trabajando en el servicio público de la educación", en su última etapa profesional como directora del IES Pérez Mercader de Aljaraque. La número uno por Ciudadanos afronta esta nueva etapa, todo un "reto personal y profesional, con mucha ilusión y mucho respeto".

Definida como "una persona muy comprometida socialmente", aseguró que ha luchado por la educación en todas sus facetas y para ello ha puesto todo su empeño en que todos los alumnos que han pasado por el centro tengan un futuro.

Esa misma faceta es la que quiere ahora ofrecer en esta nueva etapa, por lo que se propone "cambiar aspectos y mejorar la vida de los andaluces".

Ruiz afirmó que después de 37 años de PSOE, Ciudadanos es la única vía posible y la única alternativa. "El cambio político en Andalucía no solo es inevitable sino también necesario", señaló Ruiz, para quien "hay que superar las viejas fórmulas" y aportar nuevas ideas. La candidata acusó al Gobierno socialista de no haber cumplido con las expectativas de la sociedad andaluza y los nuevos retos que tiene, porque no ha sabido aportar nuevas ideas.

La número 1 de la formación naranja por Huelva incidió en que "ya es hora de que superemos el victimismo del PSOE en Andalucía, de ahí que se sume al proyecto de Ciudadanos, "un proyecto innovador, renovador, útil", que combina los nuevos talentos con la experiencia, con la finalidad de "mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas".

En este sentido, Ruiz recordó que "en minoría, los parlamentarios de Ciudadanos han conseguido en tres años y medio muchas reformas y proyectos mediante el consenso y dando estabilidad a Andalucía por encima de intereses partidistas".

La candidata puso especial énfasis en destacar "el nivel de fracaso escolar en Andalucía, de los más altos de Europa y de España".

"Lo he sufrido durante 28 años viendo cómo se recortaba en educación, cómo se utilizaba como moneda de cambio, he pasado por siete leyes inacabadas, antipedagógicas e incongruentes y ha creado el caos educativo al que hemos estado sometidos todos los educadores y estudiantes de toda Andalucía", enfatizó.

El paro y las infraestructuras son algunas de sus preocupaciones, al tiempo que apuesta por despolitizar temas como el del AVE en Huelva y opta por dejar trabajar a los profesionales.