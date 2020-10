Ciudadanos acusa al alcalde de imponer la peatonalización de las calles del centro

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido esta mañana al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que no imponga la peatonalización de las principales plazas del centro de la ciudad a espaldas de los vecinos y comerciantes o taxistas y abra al diálogo la ordenación del tráfico respetando los procesos de participación iniciados para el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan de Movilidad.

García de Longoria ha mostrado su preocupación por la intención del alcalde de abordar en “solitario y sin consultar a nadie” la peatonalización de la plaza de La Merced en los enlaces con las calles Ramón Menéndez Pidal, Paseo Independencia y doctor Francisco Vázquez Limón; la peatonalización de la plaza de San Pedro y las calles La Fuente y Daoiz; la peatonalización de la plaza de Las Monjas y las calles Méndez Núñez, Plus Ultra y Gravina; la peatonalización de la Barriada José Antonio; la avenida Cristóbal Colón y las calles Rociana y Puebla de Guzmán.

El portavoz del grupo municipal de Cs, a través de una nota, ha lamentado que, “desde que Gabriel Cruz tiene la mayoría absoluta ha optado por gobernar sin consenso, sin acuerdo y a golpe de impulso”, ya que las propuestas de peatonalización de las principales plazas de la ciudad no han sido abordadas con los principales afectados, vecinos, comerciantes y taxistas, “se hacen parcheando sin tener claro un modelo de ciudad y sin habilitar soluciones como la creación de bolsas de aparcamientos para que el centro no se convierta en un muro al que no se puede acceder”.

“La ciudad es de todos, no sólo del alcalde, y deben ser los onubenses los que decidan si en estos momentos es necesario aumentar la peatonalización de Huelva o hay que optar por otras fórmulas para que la ciudad siga creciendo”, ha añadido.

García de Longoria ha incidido en que “Gabriel Cruz quiere seguir tomando las decisiones en solitario con la mayoría absoluta, y asegura que ha rechazado las cinco propuestas de participación que le ha ofrecido Ciudadanos en lo que va de legislatura.

"Cada vez es más frecuente que el PSOE se quede en solitario bloqueando iniciativas como planes de empleos o de limpieza que cuentan con el consenso todos los partidos del Consistorio, y lo último es que se salta los procesos de participación abiertos para el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan de Movilidad y diseña una ciudad sin el consenso y sin saber la opinión de los onubenses”.