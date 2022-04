Ciudadanos pedirá en el Pleno fechas concretas de la remodelación de la Plaza Niña de Huelva

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha anunciado este lunes que volverá a preguntar en el pleno al alcalde de la capital por el proyecto de remodelación de la Plaza Niña de la capital onubense que lleva ya tres parado desde que fue anunciado por Gabriel Cruz.

García de Longoria ha señalado que a mediados de 2019 el Ayuntamiento de Huelva anunció la remodelación de la céntrica plaza onubense proyectando la ampliación de la misma y la creación de una gran plaza diáfana sin árboles, “un proyecto que causó rechazo entre gran parte de los onubenses y que, tres años más tarde, no sabemos nada de él, ni si se mantiene, ni si ha habido diálogo con los vecinos o los comerciantes afectados, ni si hay plazos de inicio y finalización de las obras”.

El portavoz de Ciudadanos considera que la Plaza Niña se suma a una “larga lista de proyectos urbanísticos en la ciudad que han sido vendidos a la opinión pública, que no se han realizado, que no se han consensuado con los vecinos y de los que no se sabe ni plazos, ni presupuesto cuando estamos ya a poco más de un año de que acabe esta legislatura”.

García de Longoria ha pedido al alcalde que la actuación se lleve a cabo con la participación, diálogo y con el consenso de todos los vecinos "y no como lo hizo antes cuando anunció la tala de todos los árboles de la zona lo que generó una gran alarma en la ciudad”, ha añadido.

El portavoz de Cs ha señalado la necesidad de ampliar la zona, remodelar el pavimento para que se unifique con otras zonas próximas o el aprovechamiento de espacios que están ahora infrautilizados.

Para el portavoz de Ciudadanos, “es necesario que Gabriel Cruz explique cuáles son sus intenciones en estos momentos con respecto a la Plaza Niña para tranquilidad de los onubenses. El alcalde debe aclarar si sigue pretendiendo talar todos los árboles y convertirla en una plaza diáfana tal dándole una personalidad totalmente diferente a la actual, o va a trabajar con los vecinos en la mejora de la misma para que atienda las necesidades de las personas que viven junto a una de las zonas más emblemáticas de la ciudad”.

García de Longoria ha exigido al equipo de Gobierno que explique en qué momento se encuentra el proyecto anunciado por el alcalde, si se está trabajando en el mismo en la Delegación de Urbanismo, qué expedientes técnicos tienen respecto a la tala de árboles o si han mantenido alguna reunión con los vecinos de la Plaza Niña y, en ese caso, si van a modificar el proyecto.