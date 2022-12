Ciudadanos reclama una "visita urgente" a Huelva de Pedro Sánchez y Juanma Moreno

El candidato a la Alcaldía al Ayuntamiento de Huelva y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en la capital, Guillermo García de Longoria, ha anunciado que va a solicitar por carta una "visita urgente" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "den la cara y expliquen los agravios continuos a los onubenses y aclaren por qué nunca llega ningún proyecto a nuestra ciudad"

García de Longoria pedirá que en esa visita mantengan un encuentro con la corporación municipal y los agentes sociales para que "nos aclaren qué proyectos tienen para nuestra ciudad y, de una vez por todas, conozcan la realidad de Huelva, sus necesidades y nos den las inversiones extraordinarias que merecemos. Si tenemos que ir nosotros a Madrid y Sevilla iremos, pero esperemos que vayamos todos juntos para hacer más fuerza”.

El portavoz de Cs señala que tras "conocer desgraciadamente que Huelva no será sede de la Agencia Espacial Española debemos iniciar una acción institucional. Entendemos desde nuestro Grupo Municipal que es la gota que colma el vaso de agravios y abandono a esta ciudad y a esta provincia y entendemos que debemos reaccionar, no sólo desde el Grupo Municipal sino desde todo el Ayuntamiento de Huelva y la sociedad onubense en general que ve con preocupación como se nos deja fuera de todos los proyectos"

Para García de Longoria "se trata de un punto de inflexión en una trayectoria de agravios continuados que no puede seguir saliendo gratis de nuevo al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno central".

Según el candidato a la Alcaldía de Huelva, "la única reacción del PP y PSOE ha sido defender a Juanma Moreno y a Pedro Sánchez y atacarse los unos a los otros. Y mientras esto sucede, Huelva y los onubenses siguen perdiendo. Lo primero que tenemos que ser es onubenses y en segundo lugar cargos políticos. Nosotros siempre vamos a tener esto claro, primero defender a la gente de Huelva".

Por otra parte, García de Longoria ha insistido en que "Huelva sigue careciendo de un modelo de ciudad, no podemos pretender que nos otorguen infraestructuras sin tener un proyecto consolidado y tener claro hacia dónde queremos llevar esta ciudad porque si no, desgraciadamente, nos va a seguir pasando lo que nos está pasando con todos los proyectos a los que estamos optando. No podemos ir a salto de mata, tenemos que hacer las cosas con planificación y coordinación de todas las administraciones unidas. No podemos ir a batallas perdidas. Hemos presentado como Grupo Municipal de Ciudadanos varias veces propuestas como ‘Huelva lo Merece’ en la que pedíamos que todas las administraciones fueran de la mano para luchar por Huelva. Lamentablemente de eso no se sabe nada".