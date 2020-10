Ciudadanos destaca el esfuerzo de la Consejería de Igualdad en Huelva para mejorar la dependencia

La coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) y diputada provincial, María Ponce, ha valorado el “esfuerzo” que están realizando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por la consejera naranja Rocío Ruiz, por “mejorar la atención y la prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente en un área muy sensible, como es la atención a la dependencia”.

Ponce se ha referido a la ampliación de las plantillas de las distintas delegaciones provinciales, a la que se ha destinado un millón de euros, y, en particular, en la Delegación de Huelva con la incorporación de dos personas más para mejorar la gestión de expedientes de valoración de discapacidad, pensiones no contributivas, valoración de la dependencia, protección de menores, Renta Mínima de Inserción, que “ha alcanzado récords históricos de inversión y de familias beneficiarias onubenses en los meses de confinamiento”, o la Inspección de Servicios Sociales, así como el refuerzo que se ha hecho durante el verano, de modo que “las vacaciones del personal no han supuesto un menoscabo en la atención a los onubenses, especialmente en el reconocimiento de la situación de dependencia”.

La coordinadora de la formación naranja en Huelva ha subrayado que “Ciudadanos no quiere que nadie se quede atrás, tampoco las personas mayores, que han sufrido especialmente esta pandemia”, por esto, ha asegurado, “se hace más necesario que nunca que los centros donde les pueden atender se encuentren en condiciones óptimas para su funcionamiento” y se ha mostrado convencida de que estas contrataciones “van a agilizar la concesión de las autorizaciones en los centros residenciales, centros de día y de participación activa de personas mayores, que habían experimentado un retraso por la falta de personal cualificado y por la ralentización ocasionada como consecuencia de la pandemia de Covid-19”.

Ponce ha destacado que este “es un esfuerzo más que se suma” al plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Igualdad, dotado con 3,4 millones de euros, para la contratación de 156 interinos durante seis meses, para agilizar los expedientes de las pensiones no contributivas y las valoraciones de discapacidad.