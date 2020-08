Ciudadanos pide al Ayuntamiento que estudie una segunda convocatoria de ayudas al sector hostelero

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido hoy al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que convoque una reunión urgente con todos los representantes del sector hostelero de la ciudad en la que se les ofrezca una segunda línea de ayudas económicas directas a partir del mes de septiembre ante la situación de pérdidas a la que se van a ver abocadas estas empresas con las nuevas restricciones debidas a la propagación del Covid-19 que puede provocar el cierre de muchos establecimientos y la pérdida de cientos de empleos en Huelva.

García de Longoria ha lamentado que el alcalde no haya atendido la demanda del Grupo Municipal de Ciudadanos que, hace ahora justo un mes y recogiendo la preocupación del sector hostelero y comercial, le pidió que se adelantara a la crisis que se preveía y actuara ya que “todo el mundo sabía ya que las prestaciones entregadas hasta ahora iban a ser del todo insuficientes para ayudar al sector, que sigue viendo cómo además se siguen incrementando los gastos necesarios para atender las condiciones higiénicas que son de obligatorio cumplimiento”.

El portavoz de Ciudadanos, que ha trasladado la preocupación a las principales asociaciones de hostelería y comerciantes de Huelva, le ha recordado a Gabriel Cruz que “los empresarios del sector hostelero de nuestra ciudad no están de vacaciones, están luchando muy duro para mantener a flote su negocio y los puestos de trabajo en un sector que representa en torno al 15% de nuestra riqueza y se merecen que su Ayuntamiento los cite a una reunión urgente, los escuche y les ofrezca ayuda un con medidas directas, el alcalde no puede seguir de brazos cruzados mientras que el sector poco a poco entra en una crisis de la que muchos no podrán salir. Hace un mes que se lo pedimos al actual equipo de Gobierno y el sector sigue sin tener una respuesta”.

Además, García de Longoria ha vuelto a pedir, una vez más, al alcalde Cruz que acelere el desarrollo del Plan Estratégico del Comercio “que lleva parado desde el pasado mes de enero”, que se presentó y que debe recoger las principales líneas para la dinamización de la actividad comercial en la capital, realizar un análisis de los hábitos y tendencias del consumo de la sociedad onubense, así como un estudio detallado de las características del comercio actual de la ciudad, incluyendo un censo de locales comerciales disponibles en estos momentos.

El portavoz de Ciudadanos ha calificado de “fundamental” para el comercio onubense que este plan que se anunció hace ya medio año, sea cuanto antes una realidad porque “nos encontramos en una situación muy difícil para el pequeño y mediano comerciante de Huelva que en la mayoría de los casos está viendo reducida como mínimo en un 50% la facturación que realizaba en años anteriores, la ciudad necesita que el Ayuntamiento sea ágil, se anticipe a los problemas y ponga ya encima de la mesa estos dos elementos, una segunda línea de ayudas directas para el sector y las conclusiones del Plan Estratégico del Comercio de Huelva”.