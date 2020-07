Ciudadanos pide al Ayuntamiento que "desbloquee de una vez" el proyecto del Ensanche Sur

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha reclamado al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que "desbloquee de una vez el proyecto del Ensanche Sur", reparcele la zona y otorgue la licencia de obras para que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pueda construir el nuevo colegio público de Pescadería que está paralizado a la espera de los trámites que tiene que hacer el Ayuntamiento de Huelva, una vez que “la Junta ha cumplido y está en disposición de adjudicar el proyecto mañana mismo y que comience la obra demandada desde hace una década por los vecinos”.

García de Longoria, que ha estado acompañado por la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha explicado que “hemos impulsado una reunión” entre la delegada de Educación de la Junta en Huelva, Estela Villalba, y la Asociación de Vecinos de Pescadería “para que conozcan de primera mano el punto exacto en el que se encuentra el proyecto del colegio público y sumarnos a la petición vecinal de que el acalde se reúna con ellos, le responda a la petición que vienen haciendo los vecinos y se comprometa de forma oficial a darles una fecha para que la Junta pueda empezar mañana mismo a construir el colegio”.

El portavoz municipal ha señalado que “Ciudadanos ha cumplido y desde que llegó a la Consejería de Educación ha impulsado un proyecto vital para Huelva, lamentablemente el Ayuntamiento no ha hecho su trabajo y desgraciadamente todo este tiempo el alcalde no le ha dicho la verdad a los vecinos, que la realidad es que no puede poner a disposición de la Junta los terrenos para construir el colegio y que lo que lo está paralizando es la mala gestión municipal”.

García de Longoria ha recordado que el nuevo colegio es un CEIP Tipo C3 que iría en el Ensanche Sur, con una inversión de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Supondría un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) con el que se cubriría la alta demanda de plazas escolares de la zona. Serían 675 plazas repartidas en nueve unidades de Infantil y 18 de Primaria. El proyecto se realizaría sobre una parcela de 12.195 metros cuadrados y con una superficie total construida de más de 4.300 metros cuadrados. En la licitación del proyecto también se contempla un aula de educación especial y un aseo específico, un taller de música, gimnasio con vestuarios, biblioteca, comedor, almacén general, porche cubierto, zonas de juegos para Infantil y Primaria, dos pistas polideportivas o una zona ajardinada con huertos.