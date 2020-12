Ciudadanos pide colaboración al alcalde de Huelva para que suba el sueldo a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

La viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha pedido al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que colabore con la Junta de Andalucía y destine una partida en los presupuestos al sueldo de las trabajadoras de la dependencia y complemente el esfuerzo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Este departamento destinará 61 millones de euros en 2021 para subir el precio por hora de estas trabajadoras de Ayuda a Domicilio, que llevaba 10 años congelado por el Partido Socialista, apunta el partido en un comunicado.

Álvarez ha anunciado que Ciudadanos llevará al próximo pleno una pregunta para que el alcalde se posicione y “diga claramente si va a ayudar o no a subirle el sueldo a estas trabajadoras que llevan meses en primera línea de la lucha contra el Covid-19, poniendo en riesgo su salud y yendo a los domicilios para atender a los más vulnerables, a los dependientes y ancianos que no se pueden valer por sí mismos y que, en muchos casos, se hubieran quedado solos y aislados, sin la ayuda de estas trabajadoras”.

La viceportavoz de Ciudadanos le ha vuelto a pedir a Gabriel Cruz un “compromiso firme con las trabajadoras de la dependencia” y le ha recordado que, además de que el Ayuntamiento de Huelva haga justicia y destine una partida para ellas al igual que está haciendo con otros colectivos de la capital, “debe reclamar al Gobierno central de Pedro Sánchez que cumpla con Andalucía y con Huelva y que aporte el 50% de los gastos que genera la Ley de la Dependencia ya que no lo está haciendo”.

Para Álvarez, “el alcalde y el PSOE no pueden seguir escudándose en la crisis del Covid-19 para no hacer frente a sus obligaciones, porque la Junta de Andalucía y la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige Ciudadanos ha demostrado que cuando se quiere se puede, que es una cuestión de prioridades y Gabriel Cruz tiene que decir a los onubenses si las trabajadoras de la Ley de la Dependencia de Huelva son o no una prioridad para este ayuntamiento y su equipo de Gobierno”.

La viceportavoz del grupo municipal de Cs ha señalado que en la capital onubense actualmente se atiende a más de 5.000 personas con prestaciones de la Junta de Andalucía de las que casi 1.500 reciben un Servicio de Ayuda a Domicilio. Además, desde la Consejería de Igualdad, Asuntos Sociales y Conciliación se financia en Huelva capital más de 1.600 prestaciones económicas para el cuidado de entorno familiar, se atiende a 1.400 personas a través de la Teleasistencia y se ofrecen Servicios de Atención Residencial, el Servicio del Centro de Día o Servicios de Promoción de Autonomía.