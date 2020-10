"Cs invertirá cada euro del que disponga en la Junta para apoyar a los autónomos de Huelva"

María Ponce, coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial, ha reafirmado el compromiso de la formación con los autónomos onubenses, asegurando que "Ciudadanos no va a dejar solos a los más de 28.000 autónomos onubenses en esta crisis”; añade que as medidas adoptadas por el Gobierno de Cs en la Junta para apoyar a este colectivo y, en particular, el incremento de las ayudas para el alquiler de los locales comerciales de autónomos y del ocio nocturno e infantil aprobadas hace apenas un mes, puesto que “va a invertir cada euro del que pueda disponer para apoyar a los autónomos y emprendedores”, ha añadido.

La también senadora de la formación naranja ha explicado que “somos conscientes de los malos momentos por los que los autónomos están pasando” debido a las “graves consecuencias económicas” que está causando la pandemia de la Covid-19, por esto ha valorado especialmente el aumento de estas ayudas “ahora que la situación se recrudece”. Así, ha detallado, las subvenciones pasan de 900 a 1.200 euros para los autónomos y de 1.200 a 4.000 euros para los que se dedican al ocio nocturno e infantil “para que puedan cubrir los gastos de arrendamiento que tienen que afrontar en sus negocios pese, en muchos casos, a tener que mantenerlos cerrados para preservar la salud de los ciudadanos”.

María Ponce ha animado a los autónomos onubenses a solicitar estas ayudas, que se presentan de forma telemática, puesto que el plazo termina el próximo 30 de octubre y ha tranquilizado a los que ya la han solicitado, más de 7.000 en toda Andalucía, porque “ellos también se beneficiarán del incremento de las cuantías aprobado ahora”.

La coordinadora de Cs en Huelva ha recordado que esta medida supone un aumento del presupuesto inicial de cinco millones de euros, con lo que la Junta destina en total 14 millones de euros en estas ayudas, que se suman a otras medidas dirigidas al colectivo, como las ayudas de 300 euros para afrontar el coste de la cuota de autónomo de abril para aquellos trabajadores por cuenta propia que se habían quedado fuera de los decretos del Gobierno en la primera declaración del estado de alarma; la asunción de los gastos financieros de los préstamos avalados hasta en el 100 % por la Junta o la línea de microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros para autónomos y mutualistas.