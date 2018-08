Cita inmejorable en la calle Marina

CONTINÚAN las Colombinas de día en la calle Marina y la zona de Isla Chica. El pasado martes, el centro inauguró este programa, que se realiza por tercer año consecutivo y que cuenta a diario con varias actuaciones por parte de músicos y una charanga, así como con una gran variedad de productos gastronómicos de la tierra. Por otro lado, el miércoles comenzaron las fiestas en Isla Chica, que tienen como escenario una amplia carpa con distintas actividades enfocadas a todos los públicos y animaciones infantiles. Durante estos días, las ganas de los onubenses por festejar uno de los grandes eventos de la ciudad en el período estival se vieron reflejadas en el gran ambiente de ambas zonas. Ayer, y debido a las altas temperaturas, el centro contó con una afluencia menor en las primeras horas, aunque más tarde se llenó con la presencia de Sisto Naranjo, director del programa El Albero; José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE); y el cantante Manuel Muñoz en el escenario de Cope.

Además, desde las 16:00 y hasta las 18:00, la charanga Los Profezionales volvió a animar la carpa con canciones tradicionales, así como otras de ritmo latino.

Antonia Román, que acude en compañía de una amiga, señala que "me encanta el ambiente de las fiestas de día porque disfruto de mis amigas y también de mi familia. Espero poder venir a diario, porque me resulta más agradable que ir a las Colombinas de noche y, por mi edad, es más cómodo también, aunque con esta temperatura me cuesta salir".

Por su parte, María Romero, que también disfruta de los festejos en la calle Marina, destaca que "me gusta mucho más esta opción que la nocturna, pero considero que es necesario promover este programa y tampoco veo bien que se divida entre la Isla Chica y la calle Marina, porque esta última me parece más céntrica y debería estar todo aquí, ya que de este modo se dispersa mucho la gente, que además no está acudiendo tanto debido al calor, a pesar de la buena variedad gastronómica y las actuaciones que hay". Opinión que comparte Teresa Menéndez, que añade que "las Colombinas de día son mucho más entrañables que las de noche, porque me parece que se relacionan más con la feria, en lugar de tanta fiesta.

Personalmente, éste es el primer año que vengo y me gusta más la zona de la calle Marina, así que esperamos repetir porque a pesar del calor, lo combatimos tomando algo en este ambiente tan agradable".

Por último, y en compañía de su grupo de amigos, Rocío Jiménez afirma que "por mi parte, prefiero disfrutar más del día que de la noche, por eso creo que es una buena opción para salir y darle vida, tanto a Isla Chica como al centro de Huelva. Desde hace tres años acudo y me gusta muchísimo, aunque también disfruto del recinto colombino y de las casetas que hay allí, además de mis amigos y familiares".