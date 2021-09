La Cinta se queda por segundo año consecutivo sin su tradicional feria

La pandemia del coronavirus ha hecho que los ciudadanos se vayan acostumbrado a una situación distinta y que entren en la normalidad de las restricciones. Tanto es así que ni siquiera el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este año la suspensión de la Feria de la Cinta, dando así por hecho que la situación que se ve a diario y las normativas publicadas por la Junta de Andalucía no hacen viable una velada como todos deseaban y habrá que esperar al menos hasta el próximo año. Así que no hay anuncio de que no hay Feria de la Cinta, como sí se dijo de que no habrían Fiestas Colombinas. Ni si quiera será posible algún tipo de actividad, ya que la responsabilidad municipal lleva a velar así por la salud de los ciudadanos. Nos quedamos solo con el luminoso junto a la rotonda de la fuente de “Cinta Patrona de Huelva”.

La Hermandad de la Cinta, que esperó hasta el último momento para anunciar lo que era evidente, la no bajada de la Virgen de la Cinta a la Catedral, mantiene los cultos cultos anuales. En este 2021 y por segundo año consecutivo se celebran en el santuario de la Patrona.

Unos cultos que al igual que el pasado año ofrecen estampas inéditas en cuanto a la celebración de su novena, que tiene su centro en el santuario que para aumentar el aforo dentro de las restricciones propias de Sanidad, se amplía al patio en una ventana abierta a la devoción con el cielo azul de Huelva.

Durante estos días se repiten las jornadas de cultos tan especiales como el año pasado, aunque destaca el hecho de que las obras de su paseo y mirador estén concluidas. Se ofrece un espacio más amplio y cómodo. Así las tardes se pasan entre los cultos en la iglesia y la espera de la puesta de sol en el mirador. En los que se entremezclan el olor a incienso de la procesión de entrada y el canto de los cientos de gorriones de la pajarera del pinar del convento de las Oblatas.

La numerosa asistencia hace que todo parezca como una romería, aunque nada que ver con la de antaño. Sin embargo sí hay algunos guiños que este año se podrá ver de una manera muy especial el próximo día 8, festividad de la Natividad de la Virgen, cuando se celebre su solemne función una vez más en el santuario, lo que se perdió al celebrarse en la Santa Iglesia Catedral y consolidarse en este último medio siglo el regreso en la solemne procesión de la tarde noche de su festividad.

Este año la función de la Virgen tendrá de manera excepcional el marco de su mirador que, de alguna forma, quedará inaugurado con su presencia tras las grandes obras realizadas por el Ayuntamiento de Huelva mediante los fondos del Plan Edusi.

La Virgen de la Cinta saldrá a las puertas de su santuario el día 8 a las 20:00 en una parihuela donde quedará enmarcada, como tuvo lugar para el 25 aniversario de su coronación canónica, aunque en aquella ocasión fue en su paso procesional de plata. Estará el espacio debidamente acotado con un aforo determinado de acuerdo con las medidas Covid.