Chapuzones estivales en la piscina

A diferencia de lo que ocurre en los municipios del interior, donde la lejanía de las playas hace de las piscina municipales una de las pocas alternativas para combatir los rigores del verano, así como lugares destinados casi en exclusiva al ocio de los vecinos, en los grandes municipios costeros este tipo de instalaciones han trascendido ese único fin y se han convertido en grandes centros para la práctica de deportes acuáticos relacionados con la natación o la relajación, y hasta incluso en una actividad terapéutica.

De hecho, la gestión prácticamente de todas las grandes piscinas municipales cubiertas y climatizadas que existen en la totalidad de los municipios de la Costa Occidental onubense ha caído en manos de empresas especializadas en gestión deportiva, las cuales ofrecen una completa oferta de actividades durante todo el año. En verano se centra en campus y campamentos destinados a los más pequeños, en los que se mezclan ocio y aprendizaje.

En Ayamonte, la piscina municipal cubierta ofrece a lo largo del año un sinfín de actividades, entre las que destaca el nado libre en sus 25 metros de longitud delimitados por calles. Del mismo modo ofrece sesiones en el medio acuático para bebés; un programa de natación infantil para niños; natación para adultos adaptada a las necesidades individuales de cada persona; natación terapéutica a través de un programa integral para personas que deseen realizar ejercicio físico moderado en el medio acuático sin que ello suponga una interferencia en sus actividades de rehabilitación, y finalmente sesiones de aquagym. Sólo en verano, la instalación ayamontina ofrece un campus para niños de 5 a 14 años.

CARTAYA

En Cartaya, además de un completo abanico de actividades durante todo el año, la piscina cubierta municipal desarrolla una oferta específica para los más pequeños durante la temporada estival. Se trata del HidroCampus, que incluye varias modalidades deportivas, cursos de natación, juegos y talleres. Dicha actividad se destina a niños con edades comprendidas entre cuatro y doce años. También en verano, se realizan cursos intensivos de natación para niños de tres a seis años. El resto de actividades son hidroterapia, funcional, hidrogym, pump, pilates o zumba.

LEPE

En Lepe la piscina municipal climatizada Juan Carlos I ofrece también múltiples servicios a lo largo del año, con la particularidad de que dispone de sauna a libre disposición de los usuarios. Los cursos de natación se destinan, entre otras cosas, tanto a mejorar la técnica de sus usuarios en el caso de las personas adultas, como para aprender a nadar. Dispone de un amplio horario y también está abierta durante los fines de semana. Esta instalación ha puesto este verano a disposición de sus usuarios un campus multideporte de verano para menores de cinco a doce años, así como cursillos específicos de natación y matronatación para bebés de 6 a 36 meses con uno de sus progenitores.

PUNTA UMBRÍA

Al igual que el resto, la piscina municipal cubierta y climatizada de Punta Umbría también ofrece un amplio abanico de posibilidades a lo largo del año, que se complementa en verano con numerosas actividades destinadas a los más pequeños como cursos infantiles intensivos. Además ofrece otras actividades como aqua fit, aqua zumba, circuit, jumping, hit power, pilates, aero latino, functional training, así como abonos y promociones estivales, además de horarios de apertura más amplios y adaptados a esta época.

ISLA CRISTINA

En el caso de la piscina cubierta municipal de Isla Cristina, el equipo de gobierno de la localidad decretó en agosto del pasado año su cierre temporal por una serie de deficiencias derivadas de la falta de mantenimiento durante el año anterior, que tuvieron como resultado un expediente sanitario por parte de la inspección provincial. El gobierno local se comprometió entonces a buscar alternativas que permitan la reparación de las deficiencias en el más corto periodo de tiempo.

En la Sierra el uso de las piscinas en verano es algo habitual y más aún en los últimos años con la proliferación de piscinas públicas en muchos pueblos de la comarca. La mitad de los veintinueve pueblos serranos cuenta con piscina al aire libre y Aracena tiene además una cubierta de titularidad pública.

Aracena

En Aracena en verano se utilizan las dos piscinas, la cubierta con campaña de natación con unos 300 alumnos y la piscina pública al aire libre, la más antigua de la Sierra. Pueblos como Aracena, Galaroza, Cortegana, Cala, Aroche, Los Marines, Jabugo, Cortelazor la Real, Higuera de la Sierra, Fuenteheridos, Zufre, Santa Olalla del Cala, Arroyomolinos de León, Castaño del Robledo, entre otros más, tienen su piscina.

Cañaveral de León

Algunos pueblos disponen de una piscina de reducidas dimensiones para los más pequeños. Luego está el caso excepcional y curioso de la alberca de Cañaveral de León, desde antaño para el riego agrícola, y que en verano se usa para el baño de manera gratuita. La Laguna de Cañaveral es una joya hidráulica en la Sierra, con unas vistas de parte de la Sierra. Son los vecinos quienes la mantienen y limpian junto al Ayuntamiento.

El uso de las piscinas se centra en los meses de verano. En algunos casos, según también la climatología, se amplía a principios de septiembre, aunque este año con las bajas temperaturas en general el uso está siendo más reducido de lo normal. En el caso de la piscina pública de Aracena se abre a diario de doce del mediodía a ocho de la tarde aproximadamente. Hay otros pueblos donde también se abren a diario o bien durante el fin de semana. Y por supuesto en todos los casos cuentan con socorristas. De hecho, en los últimos años se han desarrollado varios cursos para tal función, que en la mayoría de casos desempeñan jóvenes de la Sierra, en la mayoría vecinos del propio municipio, y muchos con formación académica en Educación Física o deportiva en sus diferentes ramas.

Los precios son asequibles y en muchos casos cuentan con bonos aún más económicos para varios baños al mes o aprovecharlos en familia. Las piscinas suelen contar con amplias y bellas zonas verdes, áreas de recreo e incluso bares o kioscos. Muchas de ellas se construyeron a principios del siglo XX. Una de las más nuevas es la piscina de Alájar, casi a pie de carretera y con vistas preciosas a la Peña de Arias Montano.

Nerva

La piscina municipal de Nerva forma parte de un complejo deportivo que cuenta con otra piscina climatizada, gimnasio, pistas de atletismo y campo de fútbol. Los precios van desde los 2 euros de entrada libre diaria para menores hasta los 35 euros por el abono de temporada para mayores. Las personas con abono tienen acceso al gimnasio por tan solo 15 euros. Las familias con 3 abonos de temporada tienen un descuento del 10%, las de 4 del 15 % y las de 5 o más, abonos del 20 %.

La oferta para esta temporada es amplia y variada. El precio de los cursos de natación es de 25 euros para la temporada. La piscina permanece abierta para aquellas personas que quieran nadar por libre en horario de 10:00 a 12:00 y de 20:00 a 22:00. El precio del nado libre es de 30 euros para toda la temporada.

Además, desde el área de deportes del Ayuntamiento de Nerva ofrecen los servicios de una escuela de verano, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00, destinada a niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Dicha escuela combina actividades deportivas con trabajos de manualidades, visión de vídeos, etcétera. El precio es de 40 euros al mes.

San Juan

También disfrutan en San Juan del Puerto de las instalaciones que conforman el complejo de piscinas de verano. El horario del baño libre es de 14:00 a 20:00 los días laborables y de 12:00 a 20:00 los fines de semana. El precio del baño libre es de 2 euros para los socios y 4 euros para los no socios. Los menores de 12 años, pensionistas y personas con discapacidad pagan 1 euro si son socios y 2 euros si no lo son. Por su parte, los no empadronados en San Juan del Puerto pagan 4 euros si son menores de 12 años, pensionistas o personas con discapacidad y 8 euros el resto de usuarios.

La Palma

Las piscinas en verano se convierten en lugares de encuentro, de risas y convivencia y muchas veces son una alternativa cómoda y más asequible que la playa. En La Palma existe una piscina cubierta que en los meses de verano abre las cristaleras, que hacen de paredes, para acceder de una forma más cómoda a los baños y disfrutar también de ratos de sol en las zonas de césped. Esta piscina forma parte de las instalaciones deportivas municipales y durante la época estival alterna los baños de recreo con los cursos y actividades programadas que se realizan a lo largo de todo el año.

Los palmerinos y visitantes pueden acudir a refrescarse a la piscina desde las tres de la tarde hasta las siete y cuarto, de lunes a viernes. En el fin de semana a partir de las 12:30 hasta las 19:45. El resto de las horas de los días laborales están dedicados a cursos de natación infantil, de adultos y actividades programadas para adultos como aquagym, natación para bebés o las clases para mayores y para enfermos de fibromialgia.

Las instalaciones cuentan con una piscina semiolímpica, otra de agua más caliente de un tamaño más pequeño y una tercera con escasa profundidad para que los más pequeños puedan bañarse en ella de forma segura. Asimismo, en las dependencias del polideportivo hay un bar cafetería para degustar tapas de la zona, así como ricos desayunos y meriendas.

Para acceder al baño los abonados al polideportivo municipal cuentan con un descuento y además existen bonos familiares para abaratar la visita de miembros de la misma familia.

Palos de la Frontera

En Palos de la Frontera hay dos piscinas municipales, pero en agosto la que está cubierta se cierra al público y se hace uso únicamente de la destinada al periodo estival. Ya en septiembre se reabre la piscina cubierta que los palermos disfrutan durante todo el año y que es donde se realizan los cursos de natación de diversa índole que ofrece la Concejalía de Deportes. La piscina de verano cuenta con un aforo de 165 personas y los vecinos pueden llevar sus viandas para comer y beber algo mientras disfrutan de unas horas de relax, desde las 12:00 hasta las 20:00 de forma ininterrumpida y durante los siete días de la semana. De esta forma el servicio de piscina es muy completo, además de contar con precios reducidos para diversos colectivos y por estar abonado a las instalaciones deportivas.

Moguer

En el caso de Moguer la gestión de la que hace las veces de piscina pública está cedida a la empresa Lidersport. Se trata de una piscina cubierta que además cuenta con spa y con otros servicios deportivos. Lidersport ofrece cuotas especiales para mayores, jóvenes y familias para así facilitar el uso y disfrute de las instalaciones. Además, durante el verano llevan a cabo cursos de natación, tanto para niños como para adultos, y clases de natación terapéutica.

Bollullos

En Bollullos la alternativa de la piscina está muy enfocada al aspecto deportivo. De esa forma, aunque existen calles para baño libre, la mayoría de los usuarios acuden a natación en sus diversas variantes, tanto de aprendizaje y perfeccionamiento como en su aspecto terapéutico. Es tanto el interés deportivo que el Club de Natación de Huelva tiene a varios nadadores entrenando en las instalaciones bollulleras.

Almonte

La opción de piscina en Almonte y en El Rocío, a pesar de estar muy cerca de Matalascañas, está muy consolidada. De esta forma la piscina estival de cada uno de los dos núcleos de población cuenta con cursos de natación, que este año se amplían a todos los días de la semana, con las tardes para el baño libre y de relax, así como los fines de semana. En Almonte las instalaciones de las piscinas exteriores -ya que cuenta con otra cubierta- se han mejorado con obras en la infantil y arreglos en los aseos. Asimismo, se han habilitado nuevas zonas de sombra. Todo ello ha supuesto una inversión de 84.000 euros por parte del Consistorio almonteño.

En cuanto a los precios de las entradas existen diversos descuentos por pertenecer a distintos colectivos como mayores, personas con discapacidad y familias. Los usuarios de las asociaciones de La Canariega y El Pastorcito tienen acceso libre a las instalaciones.