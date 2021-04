Cepyme Almonte critica los cálculos empleados para cerrar el municipio

La organización empresarial Cepyme Almonte ha afirmado que sus miembros están "atónitos" ante la decisión del cierre de toda actividad no esencial en el término municipal, lo que incluye a Matalascañas y El Rocío. A través de una nota señalan que en Cepyme, integrada en la FOE, se declaran “respetuosos con las decisiones de las autoridades sanitarias y acatando las medidas que se deben adoptar en función al índice de contagios", sin embargo añaden que "en base a los datos que tenemos y a las averiguaciones hechas, no estamos en absoluto de acuerdo con la vara de medir utilizada”.

Desde la organización trasladan que “sabemos que los casos detectados en un municipio, si el ciudadano está empadronado en otro, el caso imputa en ese último, pero ese no es el caso. Almonte es receptor de miles de personas que vienen a trabajar a la campaña agrícola que no están imputadas a ningún padrón y que, como es lógico, están expuestas al contagio. Estas personas se suman a los contagiados empadronados, pero imputan en el padrón oficial según el INE, por lo cual los afectados sobre una población real de entre 35.000 a 40.000 personas, son atribuidas al censo oficial de algo más de 24.000 personas, por lo que el índice de contagios no es real y nos penaliza”.

En este sentido, apuntan que “al parecer es la práctica general en toda España", un extremo que, añaden, "no nos sirve como excusa para la injusticia que se está cometiendo con el pueblo de Almonte”. Cepyme indica que "esta pandemia ha venido para quedarse y que es más fácil prohibir que gestionar, aunque nos comprometemos a acatar las medidas que nos corresponda, pero fruto de la gestión”.

La organización empresarial insta a las Administraciones en general a que tomen cartas en el asunto y se realice el cálculo de los índices de contagios en base a la población real, medida que se aplaudirá “ya que -aseguran- rectificar es de sabios”. Según, aseguran, “estamos preocupados y nos hacemos eco, como no podría ser de otra manera, de la situación que está viviendo el sector económico de nuestra termino municipal y que vivimos en carne propia”.

En definitiva, explican que en los tres núcleos que componen Almonte "también tenemos la singularidad de ser un municipio receptor de mano de obra extranjera para la campaña agrícola. Esto origina el aumento de nuestra población en muchos miles de habitantes, que además unido a las personas que han decidido trasladarse a su segunda residencia en El Rocío y Matalascañas, nos suponga que los casos de covid en términos absolutos no se correspondan con el índice aplicado por cada 100.000 habitantes" por lo que consideran "que debería aplicarse a su población real y solo a la población censada" de modo que tal como se realiza, consideran que "supone que ese índice calculado es muy superior al que realmente correspondería.”

Solicitan que “desde la responsabilidad y la certeza de que aun bien calculados son muchos casos, pedimos a las autoridades sanitarias que dicho cálculo lo realicen sobre la población real y que soportemos las restricciones que realmente nos pertenezcan. Sabedores de que el Consistorio no tiene competencias en esta materia, sí pedimos a nuestra administración local que intermedie y haga de altavoz para hacer llegar estas reflexiones a las autoridades competentes, ya que como le hemos hecho llegar en varias ocasiones, la situación de nuestro tejido económico, comercio y hostelería en general, y El Rocío y Matalascañas en particular, la situación es más que precaria.”