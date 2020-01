El Centro de Transfusión garantiza todos los recursos sanguíneos de modo permanente

El Centro de Transfusión Sanguínea, a través de su responsable la hematóloga Dolores Fernández, ha querido lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad a la población. De este modo, la facultativa indicó que “contamos de manera permanente con todos los recursos que puedan hacer falta ya que en caso de necesidad, estamos dentro de un circuito a nivel andaluz que puede proveernos si es necesario”.

Fernández, sin embargo, quiso agradecer las muestras de solidaridad expresadas por muchos onubenses la semana pasada, ante el anuncio de que se requerían donantes de los grupos O- y A-. “Se trata –añadió– de mensajes que solemos dar después de Navidad para reponer y no llegar a una bajada crítica de manera que hicimos un llamamiento a nuestros donantes. Sin embargo, alguien corrió el bulo por redes sociales de que no había sangre de estos grupos”. Ese tipo de mensajes además, provocan temor en aquellas personas que van a ser sometidas a una intervención quirúrgica.

El momento más problemático se vivió el sábado pasado cuando el centro no pudo absorber la cantidad de donantes que allí se presentaron: “Fue una campaña por redes sociales que no contó con nosotros, de manera que teníamos el personal habitual para un sábado. No es cierto que el centro se cerrara. Lo que hicimos fue redirigir a algunas personas para otros días”.La responsable del centro reiteró el agradecimiento a la respuesta de la sociedad y “si alguien toma una iniciativa de hacer un llamamiento por redes sociales, debe coordinarlo con nosotros porque el donante no puede irse frustrado después de que ha puesto toda su buena voluntad”.