El Centro de Transfusión registra 7.294 donaciones de sangre y eleva las de plasma durante este año

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado de enero a mayo de este año 7.294 donaciones de sangre total, lo que supone un ligero descenso en comparación con el mismo periodo de 2020, en el que se contabilizaron 7.854. Sin embargo, en el caso del plasma las ha elevado un 214% (851 frente a 271), lo que la convierte en la provincia de Andalucía con mayor incremento en este ámbito.

Un porcentaje significativo corresponde al plasma hiperinmune que han donado personas que han superado el Covid-19, rebasándose con creces a nivel autonómico el número de 4.000 unidades comprometido por parte de las autoridades sanitarias de la Unión Europea. Otro dato de interés en lo que llevamos de año es la captación de 669 nuevos donantes sanguíneos.

La Delegación Territorial de Salud y Familias ha puesto de manifiesto estos datos con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, una efeméride con la que se reconoce la importancia de esta práctica solidaria, indispensable para garantizar todas aquellas asistencias sanitarias que requieren de una transfusión sanguínea, y a las personas e instituciones que la hacen posible.

En el marco de este celebración, el centro de transfusión onubense ha diseñado un cartel especial que se ha distribuido en todos los hospitales, centros de salud, universidades, centros comerciales y otras instituciones de la provincia, y ha elaborado un vídeo promocional. Además, en el día los donantes serán obsequiados con arándanos y frambuesas y, por la noche, edificios emblemáticos de la capital como el Ayuntamiento, Gran Teatro, Muelle del Tinto y diversas fuentes se han iluminado de color rojo.

La Junta recuerda que es fundamental que los ciudadanos continúen acudiendo a donar con la finalidad de preservar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales, sobre todo de cara al verano, en que se produce un descenso como consecuencia de la llegada de las vacaciones. También destaca la incidencia que ha tenido la irrupción de la pandemia de Covid-19 en las donaciones debido a las restricciones ciudadanas y a las medidas de seguridad implantadas para evitar la propagación del virus, lo que hace que la necesidad de donar cobre aún más relevancia.

En este sentido, en la actualidad no se alcanzan las 80 extracciones diarias precisas para que la provincia sea autosuficiente en el abastecimiento a los centros hospitalarios, por lo que resulta crucial incrementar el número de donaciones y donantes, fundamentalmente entre la población joven.

Las personas interesadas en apoyar esta práctica pueden acudir al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y de 15.30 a 21 horas. Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 959 016 023.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado ‘Donar sangre’ en el bloque para Ciudadanía, así cómo a través de las aplicaciones para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’ y ‘Salud Andalucía’, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. Igualmente se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Es importante resaltar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y, tal y como se ha explicado, es una acción esencial para cubrir la demanda de componentes sanguíneos del sistema sanitario. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.