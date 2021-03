El Centro de Transfusión de Huelva organiza en marzo colectas de sangre en una docena de localidades

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva llevará a cabo colectas de sangre en hasta 12 municipios de la provincia onubense durante el mes de marzo.

Las jornadas comienzan hoy en Aroche, donde el centro cultural Las Peñas acogerá una macrocolecta entre las 17:30 y las 21:30, mientras que mañana será el turno de Galaroza y Valverde del Camino. Concretamente, en Galaroza tendrá lugar en el Salón de las Aguas de 17:00 a 20:30, mientras que en Valverde se realizará en el IES Don Bosco de 10:00 a 14:00.

Del mismo modo, los días 4 y 5 se desarrollará una colecta en el hogar del pensionista de Bonares de 17:00 a 21:00; el día 8 en el Teatro Capitol de Cortegana de 17:00 a 21:00; el 9 en el antiguo edificio de la Dirección de la Compañía Inglesa RTCL de Minas de Riotinto de 17:00 a 21:00; los días 10, 11 y 12 en el Teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino de 17:00 a 21:00; los días 15 y 16 en la Casa Cultural Odón Betanzos de Rociana del Condado de 17:00 a 21:00; los días 17 y 18 en el Salón de Chimeneas de la Casa Colón de Huelva capital de 16:00 a 21:00; el 19 en el Teatro del Mar de Punta Umbría de 17:00 a 21:00; los días 22, 23 y 24 en el polideportivo Cortés Medina de Lepe de 17:00 a 21:00; los días 25 y 26 en el estadio Ciudad de Ayamonte de 17:00 a 21:00; y los días 29, 30 y 31 en el centro de mayores CPA de Bollullos de 17:00 a 21:00.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días