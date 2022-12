Celos: del miedo y la inseguridad

Los celos son una emoción que sufren muchas personas ante la posibilidad de la pérdida de atención de un ser querido o de alguien que nos importe. Los celos más comunes son los de la pareja pero también existe entre hermanos, familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Existen tres tipos de celos: los vitales, los de relación concreta y los patológicos.

Los celos vitales no se refieren tanto a una relación íntima con una persona en concreto sino más bien a la creencia de que hay personas que son más capaces de crear una buena autoimagen sin hacer ningún esfuerzo. Estos celos son más por la forma de ser, por la personalidad del otro.

Dentro de los celos vitales hay dos tipos: los laborales y los de autorrealización. Los laborales aparecen en la comparación que hace la persona celosa con sus compañeros de trabajo o con uno determinado.

Situaciones como, por ejemplo, cuando le dan un ascenso a un compañero y ésta se esperaba que se lo diesen; o cuando siente que no le valoran lo suficiente en su trabajo por lo que hace, pero a sus compañeros o al compañero sí los valoran, y mucho. Esto le lleva a comportarse de una manera negativa, con pocas ganas de esforzarse en su trabajo, con una actitud de resignación, sintiéndose continuamente amargado y resentido. Claro, dicho comportamiento hace que se aísle de sus compañeros y que dificulte cualquier ascenso precisamente por dicha actitud.

Los celos de autorrealización implican la creencia de que los demás viven la vida con más intensidad, disfrutando más en general. Se comparan y se lamentan continuamente de que ellos no han conseguido la misma buena vida de otros. Suele referirse a cosas materiales: “Los demás viajan más que yo, tienen mejores casas, ritmos de vida”...

Otro caso aparte son los celos de relación concreta, que se enmarcan en relaciones con determinadas personas, que les gustaría fueran más intimas y privadas que las que tienen. Estas se dividen también en dos tipos: las infantiles y las de pareja.

Los infantiles y de adolescentes se dan, sobre todo, entre hermanos. Con la llegada de un hermanito a casa, el primer hijo siente que le han destronado y que ya no tiene la atención de su padre, de su madre o abuelos como tenía antes. Ahora llamará la atención como sea, de manera exagerada y disruptiva, con todas sus fuerzas.

Entre los adolescentes se da mucho con las amistades, los “mejores amigos”. Aquí hay una lucha por la exclusividad de la amistad y por querer ser el mejor amigo del otro. En los de pareja, uno de los dos cree que no es suficiente, o es menos que el otro, y que la relación se va a romper.

Por otro lado, los celos patológicos pueden ser cualquiera de los tipos referidos anteriormente, los de relación y los vitales, pero en este caso se manifiestan de una forma grave para la vida del que lo sufre y de la otra persona que lo padece. En estos casos ya se puede decir que es un trastorno.

Los celos infantiles y los de adolescentes son muy conocidos en el ámbito familiar

Hay una creencia falsa, muy típica, sobre todo en jóvenes, de que los celos son “románticos”, que realmente el que los sufre es porque quiere mucho al otro y le importa. Todo lo contrario, ya que la persona celosa actúa intentando controlar lo que la otra persona hace, exigiendo pasar más tiempo juntos, manipulando haciéndose la víctima. Todos estos comportamientos tienen poco de romántico.

Los motivos más comunes de las personas celosas son:

- Sentir que es injusto y no recibir el mismo trato. Esto se suele ver mucho, como hemos comentado, cuando llega un bebé y el hermano mayor siente que ya no le prestan la misma atención.- La idea de poseer a la otra persona, pensar que sin esa persona no pueden vivir. Entonces intentan retenerla a toda costa, suelen tratar de debilitar la autoestima del otro para que así pierdan la confianza en si mismos y nadie se fije en ellos.- La inseguridad y la baja autoestima. Creen que cualquiera es mejor que ellos para estar con su pareja y que cuando lo descubran les abandonarán. O en el trabajo, cuando los celos son laborales, la persona intentará hablar mal de la otra persona para así desprestigiarla y sentirse más segura.

Lo ideal es que si la persona celosa es consciente y ve que su vida se está viendo afectada, ya sea a nivel de pareja, familia o trabajo, pida ayuda cuanto antes. Tiene solución. Si tengo celos es porque siento más miedo que amor.