Carolina afirma que "sería un sueño" ganar el Princesa de Asturias

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha señalado a su regreso a España que "ojalá" pueda conseguir el Premio Princesa de Asturias, tras convertirse en la deportista con más Mundiales de este deporte en la historia, al ganar su tercero el pasado 5 de agosto.

"Ojalá tenga ese suficiente apoyo, sería otro sueño conseguir ese Princesa de Asturias", dijo Marín al llegar al Aeropuerto de Madrid tras su participación en el Mundial.

Marín venció el pasado 5 de agosto a la india Pusarla Venkata Sindhy (21-19, 21-10) en la final del Mundial de Bádminton, jugadora que también fue su rival en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La deportista española también señaló que la clave para obtener este tercer Mundial fue recuperar la "parte mental" que había estado "ausente" en el último año y medio.

"Aún no me lo creo (haber ganado su tercer Mundial de Bádminton), voy a descansar dos o tres días para recuperarme y volver a poner los pies en la tierra y asimilar todo lo que he hecho", dijo Marín al llegar al Aeropuerto de Madrid.

"El haber ganado en China, en ese imperio asiático, para mí ha sido muy importante", añadió.

Marín también invitó a que se continúe apoyando al deporte tanto femenino como masculino, para que España pueda conseguir más títulos. "Sí que es verdad que las chicas somos las que últimamente estamos ganando más cosas, pero al final siempre tenemos el apoyo de los chicos y siempre tenemos que ir unidos de la mano", resaltó.

La jugadora de Bádminton también dijo que antes de fijarse su próximo objetivo va a tomarse unos días de descanso para "asimilar" el campeonato recién obtenido.