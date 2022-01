Caro insta al PSOE a reflexionar sobre lo que hizo en cuarenta años en la sanidad de Huelva

A la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, le sorprende la actitud de alcaldes y dirigentes socialistas que piden mejoras en la sanidad. Ha recordado que el PSOE gobernó durante cuarenta años en Andalucía y entre los alcaldes que se concentraron ante la Delegación del Gobierno andaluz se encontraba la de Gibraleón, Lourdes Martín, que fue delegada de Salud, y viene “a reivindicar ahora cuestiones que nunca se han hecho”.

Caro ha subrayado que “además me sorprende que no se tenga en cuenta la cantidad de mejoras que se han hecho además de la pandemia, porque la pandemia no es una excusa, como ellos dicen, la pandemia es una realidad que se ha llevado a 432 personas”.

La delegada territorial de Salud insta a los socialistas a “que sigamos unidos por el ciudadano y que hagan un poco de reflexión de lo que hicieron ellos en los cuarenta años. No deben venir a darnos lecciones, deben reflexionar sobre qué es lo que quieren para los ciudadanos, que se dejen de estrategias políticas y piensen más en los ciudadanos”.

Caro ha recalcado que la pandemia “nos ha cambiado la hoja de ruta, pero aún así estamos gestionando la pandemia, este miércoles cumplimos más de un millón de vacunas puestas aquí en Huelva y eso se hace gracias al esfuerzo de los profesionales”.

Ha incidido en que cuando llegaron a la Junta había 95.000 profesionales sanitarios en Andalucía “y hoy hay 125.000 y si se se le unen los de las agencias sanitarias se superan los 130.000, y esto es una realidad. Son datos, con los que puedes estar o no de acuerdo pero no tienen discusión, son datos objetivos, se ha hecho un esfuerzo en personal”. Ha subrayado que “el PSOE, que gobernó durante 40 años en Andalucía, permitió que más de 7.700 profesionales sanitarios se fueran de Andalucía”.

Ha explicado que en la reunión con los alcaldes, “le hemos dicho que estamos haciendo todo el esfuerzo, haciendo mejoras continuas, cambios en atención telefónica, en mejorar toda la atención, pero es que estamos en una pandemia, pasamos de 8.000 llamadas al centro de coordinación a 80.000, estamos gestionando la mayor crisis sanitaria del último siglo, por lo que le pedimos que no hagan más estrategia política, aquí lo que se trata es de mirar el bien para los ciudadanos e intentar poder con esta pandemia”.