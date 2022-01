Cárcel y localización por agredir e insultar a su pareja por bailar con otro en Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a seis meses de cárcel y cinco días de localización permanente por propinar una bofetada y un puñetazo a la que era su pareja sentimental e insultarla porque ella había bailado con otro.

La sentencia lo considera responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar por el que le impone la pena de prisión, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de un año y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la mujer y de comunicarse con ella durante dos años.

También lo condena por un delito de injurias o vejaciones leves a cinco días de localización permanente y otra orden de alejamiento y comunicación de otros dos años de duración. Lo absuelve, no obstante, de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar al no poder apreciarse ni la habitualidad solicitada por la acusación particular ni la situación de agresión y sometimiento permanente; y de otro de detención ilegal.

Se considera probado que la madrugada del 21 de abril de 2019, el acusado se encontraba en compañía de su pareja en un local nocturno de la capital onubense y, molesto porque hubiera bailado con otro, le propinó una bofetada, tras la lo cual ella salió huyendo.

Sin embargo, el acusado la alcanzó y con clara intención de atentar contra su integridad física, le retorció las manos, dándole un puñetazo y cogiéndola del cuello fuertemente, diciéndole "puta, guarra, no vales para nada".