Caraballo critica “las prisas de algunos” con las infraestructura cuando "con el PP no nos recibía nadie"

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha criticado “las prisas de algunos” en la reivindicación de las infraestructuras cuando “con el PP en el Gobierno no nos recibía nadie” para abordar este respecto.

Así lo ha puesto de manifiesto Caraballo en una entrevista con Europa Press, donde ha remarcado que ha sido con la llegada del PSOE al Gobierno cuando “nos hemos enterado por fin cómo estaban las infraestructuras y en un 99 por ciento no había absolutamente nada hecho”.

“Ahora la gente tiene mucha prisa y cuando estaba el PP no se movilizaba nadie”, ha recordado el presidente de la Diputación, que ha apuntado que “después de mandarle infinidad de cartas al Gobierno y ministros no tenía la suerte de ser recibido, mientras que, a los 15 días de tener Gobierno que no presupuesto se nos explicó cómo estaba cada infraestructura y es que no había hecho absolutamente nada”, ha enfatizado.

Caraballo ha señalado que en sus encuentros con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha trasladado, por ejemplo, la importancia de que, una vez entregados por la empresa toda la documentación, se apruebe “a la mayor brevedad posible” la tramitación para el aeropuerto ya que “solo quedaría el estudio de viabilidad y emplazamiento”.

Respecto a la N-435, el dirigente provincial ha señalado que “no había proyecto para el desdoble” y esta actuación conllevaría un coste de 1.400 millones de euros, algo que no ve asumible dada la actual coyuntura económica derivada de la pandemia. Por ello, ha reiterado la importancia de que se hagan los estudios para una variante en Zalamea la Real y se mejore el trazado y se eliminen curvas.

En otro orden de cosas, Caraballo confía en que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluyan fondos para la redacción del proyecto para la Alta Velocidad, al tiempo que ha calificado de “esencial” que también se incluyan en las cuentas un montante para el tercer carril de la A-49.

De otro lado, el presidente de la Diputación ha sostenido que es “bueno” que las reivindicaciones para la mejora de las infraestructuras en Huelva se hagan de manera conjunta con el Ayuntamiento, y agentes sociales, ya que “cuanto más gente haya para reclamar, mejor”. No obstante, ha destacado que “la máxima responsabilidad” de la Diputación en ese sentido.

“Como presidente de la Diputación y secretario del PSOE de Huelva tengo la máxima responsabilidad y debo ser el enlace”, ha dicho Caraballo.