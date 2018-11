Caraballo pide “vagones nuevos” para paliar el déficit ferroviario

A vueltas con la situación ferroviaria. La incidencia del pasado lunes –la última de la una larga lista– en el que 120 pasajeros del primer tren a Madrid tuvieron que viajar en autobús desde La Palma a Santa Justa debido a “una avería mecánica en la cabina de conducción” y que impidió que el tren continuase su viaje ha sido una razón más para que los representantes onubenses sean preguntados por cómo y cuándo van a llegar las soluciones.

“Nosotros hemos pedido, ya que la inversión en vías es alta, por lo menos que pongamos vagones nuevos, dignos y máquinas dignas”, señaló ayer el presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, quien espera que la respuesta por parte del Ministerio “sea satisfactoria” y que en un plazo “lo más cercano posible” haya máquinas “acordes al siglo XXI”.

“Entiendan que este Gobierno lleva cinco meses y que todo lo que no se ha hecho durante ocho años no se va a resolver en cinco meses”, señaló la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, quien expresó que “tenemos que tener un poquito de paciencia, no olvidar que es una reivindicación legítima, que tenemos que continuar y seguir en ella pero con cautela”. En sus palabras, Parralo se puso también en la piel de los onubenses y entiende “completamente” su hartazgo y es que “soy onubense y además usuaria de un servicio que no siempre es el más eficiente”.

Eso sí, la subdelegada del Gobierno recordó que esta situación la padecen los onubenses desde hace “ocho años” durante los que “no ha habido ninguna inversión ferroviaria”. Parralo tildó el problema como “serio” ya que esta realidad “no solamente se da en Huelva sino que se repite en muchos lugares de la península”.

Para paliar esta situación “está claro que hay que empezar a trabajar” y para ello, explicó la subdelegada, “se está preparando un plan de mejora de mantenimiento de trenes” y espera que “próximamente” lo den a conocer desde Madrid, hasta donde se trasladó el pasado día 30 de octubre junto al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, y con el vicepresidente de la Diputación, Pepe Fernández, para reunirse con el Ministerio de Fomento.

“Ya he dicho que necesitamos respuestas”, señaló el presidente de la Diputación Provincial, que indicó que intentará compartir con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “esta preocupación que tienen todos los sectores y ciudadanos”. Y es que Caraballo señaló que “ya hemos dicho que esperamos una respuesta” aunque confirmó que “esto no es de un día para otro”.

También, el presidente de la Diputación Provincial sacó a relucir en un acto –en el que estaba la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz– en Bollullos la situación de déficit de infraestructuras que tiene la provincia. “Y yo allí delante de todo el mundo le pedí ayuda” a Susana Díaz, aunque estas infraestructuras dependen del Gobierno central. Huelva tendrá que esperar de momento a una respuesta desde el Ministerio de Fomento para que ponga una solución ante la situación ferroviaria.