Campaña en favor de las revisiones periódicas en manos de dentistas colegiados

La campaña Confía en tu dentista ha llegado a Huelva y ha contado con la presencia de Víctor Núñez, presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, que ha estado acompañado por la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, y de la concejala de Participación Ciudadana, María Teresa Flores. Núñez ha explicado que esta campaña itinerante que recorre las provincias andaluzas “trata de concienciar a la población sobre los hábitos de vida saludable y la importancia de las revisiones periódicas, para prevenir enfermedades bucodentales y que el gasto terapéutico sea menor”.

El presidente del Colegio de Dentistas onubense ha hecho especial énfasis en que los ciudadanos “acudan a profesionales colegiados” y que no atiendan en ningún caso, a “las empresas que vienen con letra pequeña y lo que pretenden es captar clientes y no pacientes”. Núñez ha asegurado que existe un “clara interrelación entre la salud oral y la general” y ha detallado entre los principales hábitos de una buena higiene oral “el cepillado tras las comidas, la limpieza interdental, el uso del colutorio y una alimentación saludable que no incluya productos elaborados ni azúcares”, ha dicho.

El colegio ha establecido en la plaza de la Soledad, un stand informativo en el que además se podía participar en determinados juegos, todos ellos con el fin de concienciar a la población en este ámbito. La delegada territorial de Salud y Familias ha mostrado su apoyo a “toda la promoción de la salud que realizan los colegios profesionales”, a la vez que realizaba un llamamiento oficial para que los ciudadanos “se alejen de las ofertas engañosas que pueden provocar graves problemas de salud y acudan a informarse ante cualquier duda a los colegios profesionales de dentistas”. Por último, María Teresa Flores ha querido agradecer al colegio la puesta en marcha de esta iniciativa y ha aconsejado a los ciudadanos que “acudan con cualquier queja a la oficina de información del consumidor del ayuntamiento”.

Confía en tu Dentista pretende incentivar el cuidado de la salud bucodental a través del sorteo de un patinete eléctrico. Además todo el que se ha acercado hasta el stand o se haya encontrado con los informadores, ha sido premiado con diferentes gadgets de la campaña como vasos y cepillos de diente de viaje.