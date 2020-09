La Cámara de Comercio denuncia trato discriminatorio a la provincia por las nuevas restrictivas

Las últimas medidas restrictivas de la Junta de Andalucía para evitar la expansión de la Covid-19 no ha dejado indiferente a la Cámara de Comercio de Huelva que considera un despropósito que la provincia tenga que cargar con el peso de otras donde llegan a triplicar los datos.Desde la institución cameral se advierte del nuevo revés que las limitaciones establecidas en cuanto al aforo y el acceso a las playas puede ocasionar al sector turístico de Huelva vapuleado durante estos meses y que a duras penas está haciendo frente a una temporada que no se olvidará fácilmente.Y es que, según la Cámara de Comercio, la normativa aprobada por el Gobierno andaluz viene a "rematar" los trágicos datos turísticos soportados en nuestra provincia donde el virus menos se ha ensañado de toda España y, por supuesto, de Andalucía. Y es que, aún estando obligados a algunas limitaciones para evitar la expansión de la pandemia, no se está trabajando en aprobar líneas de ayuda que por otra parte venga a paliar esa difícil situación que la iniciativa privada está sufriendo en soledad.Es más, el presidente de la Cámara, Daniel Toscano advierte a este respecto que “no se pueden imponer medidas igualitarias a todas las provincias porque la expansión del virus se está manifestando de manera distinta, pero si tiene que ser así, confiamos en que en el momento en que se articulen ayudas de alguna naturaleza no se siga el mismo criterio y se compense con una mayor dotación a quienes han sido más solidarios con la causa, como lo está siendo nuestra provincia”.Es más, el presidente de la Cámara apunta sobre la necesidad de “fijar un protocolo de actuación en cada provincia en función de la incidencia de la Covid en la misma, en vez de las normas generalistas que se están dictando”