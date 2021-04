La Cámara de Comercio de Huelva abre a las pymes las puertas de EEUU

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha firmado un convenio de colaboración con su homólogo en la Spain-US Chamber of Commerce en Florida, Javier Estades, en virtud del cual esa última entidad prestará asesoramiento a aquellos empresarios que quieran establecer relaciones comerciales con empresas asentada en aquel territorio o consolidar las ya existentes.

La Spain-US Chambre of Commerce es una institución que forma parte de la red mundial de Cámaras de Comercio, coordinadas por Cámara España, enfocada al apoyo integral de las empresas que quieran establecerse en Estados Unidos, a las que se dirigen un amplio catálogo de servicios de consultoría relativo a la importación de productos y servicios al mencionado país. Entre ellos: registro FDA, revisión etiquetado, orientación normativa, estudios de mercados, así como el establecimiento de agendas comerciales.

Después de 40 años, esa entidad ha logrado convertirse en la mayor Cámara de Comercio bilateral internacional de Florida y el punto de unión clave entre España, EEUU y Latinoamérica para empresas y emprendedores.

El acuerdo sellado se vinculará al Club de Exportadores dando que en base al mismo se desarrollarán actividades paralelas desde las que contribuir a la formación/información de las pymes de nuestra provincia que estén interesadas en abrirse a un mercado con tantas potencialidades como es el americano, contando para ello con la participación de cualificados profesionales vinculados a la Spain-US Chambre of Commerce.

Daniel Toscano, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, no ha dudado en calificar este acuerdo como “una magnifica oportunidad para que las empresas de nuestra provincia se abran a un mercado con un potencial de consumidores que lo configuran en uno de los más atractivos del mundo, facilitándoles la entrada y desarrollo en ese país, ofreciéndoles los mecanismos de asesoramiento necesarios para hacerlo con éxito”.

Por su parte, Javier Estades, presidente de la Spain-US Chamber of Commerce, se muestra ilusionado por haber alcanzado este provechoso acuerdo. Así, considera que “el entendimiento amistoso entre Cámaras es siempre motivo de celebración, pues estos lazos no hacen sino beneficiar al comercio internacional en general y al porvenir de las empresas socias, en particular y somos la entidad perfecta para que las empresas onubenses se adentren en el mercado americano con la garantía de asesoramiento y certidumbre necesarios, dando un definitivo impuso a la marca España en EEUU”.