Cádiz deriva a la comisaría de Huelva a 23 migrantes ante la falta de espacio

Las costas de Cádiz han recibido desde el viernes 22 y hasta el martes pasado a un total 82 pateras, a bordo de las que viajaban las 1.341 personas que consiguieron en esos días cruzar con éxito el Estrecho en busca de una vida mejor. La capacidad de la provincia vecina para absorber la llegada masiva de migrantes es finita y está al límite. Las comisarías y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) gaditanos no dan abasto, por lo que se ha hecho necesario habilitar incluso polideportivos en los que estas personas permanecen detenidas hasta que se las identifica y se incoa el expediente de expulsión a sus países de origen. El pabellón deportivo de Tarifa, por ejemplo, albergaba esta semana a otras 529 personas. No cabe un alfiler más.

Ante semejante panorama, la Policía Nacional de Cádiz se vio obligada a pedir ayuda en la noche del jueves a la Jefatura Provincial de Huelva: necesitaba que se hiciera cargo de un grupo de 23 personas.

Es la primera vez en la historia de Huelva que se registra un traslado de este tipo

Así, los agentes gaditanos procedieron al traslado por carretera de los migrantes a Huelva. Arribaron a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Paseo de Las Palmeras en torno a la medianoche, según confirmó ayer a Huelva Información el comisario jefe provincial, Florentino Marín.

Los subsaharianos, que habían llegado en patera a las playas de Tarifa, ocuparon los calabozos de las dependencias policiales, donde pudieron descansar un poco. De los 23, dos son mujeres y tres, niños. "Lactantes", para ser exactos, como detalló ayer a este diario la recién nombrada subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo. A los bebés se les realizarán en las próximas horas "las pruebas de ADN", para ver si son hijos de las mujeres que los acompañan.

Esta coyuntura "no tiene precedentes en la historia de Huelva", dijo. En la mañana de ayer, los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional procedieron a la identificación de estas personas, todas africanas (senegalesas, fundamentalmente), en un trámite con el que se les asignó el correspondiente Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Luego la Subdelegación del Gobierno incoó el procedimiento de devolución de los migrantes "siguiendo el protocolo habitual en estas ocasiones". La documentación la rubricó el propio comisario jefe de la Policía Nacional de Huelva, ya que Parralo no comienza a ejercer oficialmente como subdelegada hasta la jornada de hoy, "aunque he estado muy encima del caso y al tanto de cada movimiento". Le consta, afirmó, que "han estado perfectamente atendidos".

Fuentes cercanas al caso consultadas por este rotativo precisaron que la orden de expulsión no podrá hacerse efectiva. Sencillamente "no se podrá ejecutar porque no existe un acuerdo de repatriación entre España y los países de origen" de los migrantes subsaharianos, aunque este sí se mantiene con Marruecos. Por tanto, estas personas o son trasladadas a un CIE -están todos desbordados y Huelva no cuenta con ninguno- o "serán puestos en libertad". Hay que tener en cuenta que el objetivo que muchos de los migrantes africanos persiguen "es llegar a Centroeuropa, no quedarse aquí". No obstante, llegan prácticamente con lo puesto y sin recursos económicos, lo que los hace "carne de cañón para engrosar los asentamientos de la provincia", lamentan estas mismas fuentes.

Entretanto, ha sido la ONG Cruz Roja la que se ha hecho cargo de ellos. "Era una prioridad para nosotros que salieran de la comisaría por cuestiones de humanidad, y desde el punto de vista higiénico o de su descanso, algo que ya se ha resuelto", apunta la subdelegada del Gobierno en Huelva. Luego, una vez tramitada la orden de expulsión, "podrán solicitar el asilo en España, pero se verá caso por caso".

Los voluntarios de Cruz Roja se afanaron durante toda la jornada de ayer para tenerlo todo a punto y ofrecer una eficiente primera intervención a los inmigrantes fuera de comisaría. En torno a las 16:00 de ayer llegó el momento del traslado del grupo a las instalaciones que tienen cerca de la Plaza de La Merced.

El coordinador de Voluntariado, Desarrollo Local y Comunicación de Cruz Roja en Huelva, Miguel Ángel Rodríguez, indicó que la primera intervención que se ha llevado a cabo con estas personas consistió "en ofrecerles atención humanitaria: aseo, alimentación y alojamiento". Pudimos ver a los subsaharianos en el patio central del edificio de la ONG, descansando en la tarde de ayer, y con una bolsa con enseres y comida.

Rodríguez señaló que inicialmente una docena de voluntarios se entregaron a la causa para que estuvieran bien atendidos. Entre ellos había varios onubenses que dominan el francés, lo que facilitó la comunicación entre los recién llegados y aquellos que les prestaron auxilio.

El coordinador de la organización recordó a este diario que "hace muchos años sí vivimos la llegada de una patera a nuestras costas, pero no se ha vuelto a repetir; esta situación es nueva para nosotros, que además nos enteramos por la mañana, pero nos pusimos a trabajar inmediatamente".

Lo que nadie desvela por el momento es el destino del grupo de migrantes llegados a Huelva, si irán a centros de acogida que tengan acuerdos con Cruz Roja o serán trasladados a otros puntos.

Manuela Parralo, preguntada por si esta situación es excepcional o si se convertirá en algo habitual, manifestó a este periódico que "no tenemos constancia de que, en principio, se vayan a efectuar más traslados como este".