La Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá toda la ciudad en coches descapotables

Los tiempos de pandemia y las restricciones de movilidad e impedimento de aglomeraciones, pasan factura incluso a las tradiciones más arraigadas. Si los pasos de Semana Santa se dan por perdidos por segundo año consecutivo, la Cabalgata de los Reyes Magos, el primer acontecimiento multitudinario del año salvo las aglomeraciones que se dan en las primeras horas, también se verá afectada de una manera significativa.

Este año tendrá como principal novedad que el recorrido del cortejo real no tendrá el acompañamiento de miles de niños, sino que se llevará a cabo en coches descapotables, en un despliegue que llegará a 550 calles de la ciudad de manera simultánea, para que los más pequeños puedan verlos desde las ventanas y balcones de sus casas. No obstante, los planes pueden ser alterados ya que según las predicciones meteorológicas previstas por la Aemet para ese día, las posibilidades de lluvias fuertes son del 60%, por lo que no se descarta que se produzcan cambios conforme se confirmen dichos pronósticos.

Tampoco se asiste al tradicional nombramiento de los enviados de Sus Majestades. Este año quienes representarán a los Reyes Magos serán representantes de los sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de asociaciones sociales, un homenaje a quienes han estado en primera línea de lucha contra la pandemia.

A lo largo del día de ayer, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, especialmente dirigido a los niños onubenses, para anunciarles que Sus Majestades Los Reyes Magos confirmaron su llegada a la ciudad el próximo día cinco de enero y por lo tanto, en el Ayuntamiento, “ya está todo dispuesto para recibir la real visita”.

Precisamente la magia de los soberanos será clave para superar los obstáculos de la pandemia y la crisis sanitaria motivada por la Covid-19 y permitir que a la caída de la tarde, en apenas unas horas, los Reyes Magos recorran más de 550 calles de Huelva, en coches descapotables, para saludar a los onubenses desde ventanas y balcones.

Un despliegue sin precedentes en la ciudad, en el que participarán 30 agentes de la Policía Local, 10 motos y 11 coches para velar por la seguridad en el recorrido. La comitiva irá encabezada por dos motos de policía que abrirán el camino, despejando el tráfico y principalmente haciendo sonar sus sirenas, llamando la atención, para que los ciudadanos se asomen a sus ventanas y balcones. Dos vehículos policiales más, también dispuestos a hacer todo el ruido posible, eliminando cualquier posibilidad de pasar desapercibidos, escoltarán a sus majestades que viajarán de manera individual en coches descapotables.

El objetivo es que las ventanas y los balcones de la ciudad vuelvan a servir de escenario para que los onubenses disfruten en esta ocasión de la Noche de Reyes, evitando aglomeraciones y situaciones que puedan provocar riesgos para la propagación del virus.

Este año, las personas que encarnarán a los Reyes Magos, como reconocimiento a su labor en un año tan duro, serán representantes del colectivo sanitario, Cuerpos de Seguridad y asociaciones sociales, entre otros”. Por otro lado, para que los onubenses no pierdan detalle, la televisión municipal Huelva TV realizará un programa especial, cargado de sorpresas, que se retransmitirá el próximo día 5 de enero.