CSIF denuncia la saturación de la Atención Primaria con demoras de dos semanas para conseguir cita

El sector de Sanidad del sindicato CSIF ha advertido de la saturación en la Atención Primaria como tónica general en toda la provincia de Huelva; una situación que, a su vez, está provocando el aumento de la presión sobre las Urgencias ya que los pacientes acuden a los hospitales ante la incapacidad de los centros de salud de hacer frente a la demanda asistencial por falta de medios.

Desde CSIF, se ha podido constatar situaciones que se repiten en muchos puntos de la provincia onubense como colas a las puertas de los centros de salud, centralitas colapsadas, retrasos de más de 48 horas para tener el resultado de las pruebas PCR y demoras de dos semanas para conseguir una cita para atención médica, ya sea presencial o telefónica. Además, la aplicación y la plataforma suelen saturarse y es imposible acceder a ellas, por lo que muchos usuarios no han podido utilizar ningún canal de comunicación cuando lo han necesitado.

En cuanto a la demanda de pruebas, aún mayor tras la vuelta al colegio, está creciendo de manera exponencial y la falta de rastreadores está provocando que el personal de los centros incremente su carga de trabajo; al final los propios afectados son quienes se encargan de ejercer estas funciones ante la falta de medios, lamenta CSIF. Después de que un paciente sea positivo confirmado por PCR se procede a su aislamiento durante diez días y, si cumplido este periodo no presenta síntomas, puede dejar la cuarentena. En este sentido, el sindicato advierte que los pacientes, una vez transcurridos los diez días, no saben qué tienen que hacer o no saben valorar si pueden dejar o no el aislamiento, “todo ello por la falta de seguimiento, ya que es imposible poder hacerlo con el poco personal del que disponemos”, ha lamentado la organización.

A esto se une que no se están cubriendo todos los procesos de incapacidad temporal, permisos y licencias del personal sanitario, por lo que muchos centros de salud no cuentan con personal insuficiente, en algunos casos sin médicos de familia y con falta de pediatras.

En este sentido, CSIF recuerda que “la Atención Primaria da respuesta a más del 80% de las necesidades y demandas de la población que atiende y constituye la piedra angular del sistema, por lo que es fundamental que se tomen medidas”. Por ello, la central sindical hace hincapié en “la necesidad de contar de manera inmediata con un refuerzo de plantillas y más medios para dar respuesta a la crisis sanitaria derivada de la pandemia”. De igual forma, advierte de que con la llegada de la campaña de la gripe y las inclemencias del tiempo será mucho más difícil atender a los pacientes ya que las esperas se realizan fuera de los centros y se acumularán muchos más usuarios.

Finalmente, desde el sindicato se hace un llamamiento a la participación en la concentración de protesta del próximo martes 20 de octubre en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital para exigir más recursos humanos y materiales en la sanidad pública.