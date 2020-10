CSIF exige el reconocimiento de los docentes como autoridad pública

Después de que una alumna del IES Saltés de Punta Umbría agrediera el pasado miércoles a la directora del centro, en presencia de familiares de la menor, el sindicato CSIF ha querido volver a insistir en la necesidad de que se reconozca a los docentes como autoridad pública. En este sentido, la central sindical lleva años demandando este reconocimiento para evitar situaciones violentas y de falta de respeto hacia el colectivo, que además son cada vez más habituales. Asegura que considerar a los docentes como autoridad pública mejoraría la convivencia en los centros y actuaría de forma disuasoria ante cualquier tipo de agresión, física o verbal.

La responsable provincial del sector de Educación de CSIF, Prado Rodríguez, ha insistido en el hecho de que sucesos como el que hemos vivido en el IES Saltés de Punta Umbría “es intolerable y no podemos permitirlo ni como sindicato, ni la comunidad educativa en su conjunto ni la propia sociedad”. Rodríguez ha señalado que “el aumento de las agresiones hacia los docentes es un reflejo de la carencia de valores en el ámbito familiar y social. Se trata de un problema que adolece la sociedad, de la falta de una educación basada en el respeto, la tolerancia y la no violencia”. Por este motivo, la portavoz sindical ha exigido que esta agresión “no quede impune” insistiendo en que “este tipo de actitudes violentas y delictivas hay que erradicarlas. No podemos permitir que se normalicen”.

Por otra parte, desde CSIF se ha dado un toque de atención a las diferentes administraciones: Junta de Andalucía, ayuntamientos y la Fiscalía de Menores. “Se trata de un problema social de base y se necesita unidad y un planteamiento común con medidas contundentes y eficaces que garanticen un espacio de respeto y seguridad”. En este sentido, Prado Rodríguez ha recordado cómo “desde la propia Administración se ha dado la espalda a los docentes en numerosas ocasiones, desacreditando su figura, y ello nos ha llevado durante años a pedir la dignificación de su labor”.

En esta misma línea, Rodríguez ha remarcado “la poca importancia que en este país se le da a la Educación, que debería ser un pilar básico en nuestra sociedad dotado de suficientes medios y recursos y articulado con un Pacto de Estado. En vez de eso, los gobiernos utilizan la Educación como arma arrojadiza y como herramienta de confrontación”.

Finalmente, CSIF -que participó ayer en la concentración de repulsa hacia la agresión- ha mostrado públicamente su apoyo al claustro del IES Saltés de Punta Umbría y en especial hacia su directora “a quien le ha tocado vivir esta desagradable e injusta situación”.