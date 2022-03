CSIF llama a la movilización este viernes "ante una oportunidad histórica" para Huelva

CSIF espera una masiva participación de la ciudadanía en la concentración de este viernes 4 de marzo en favor de infraestructura para la provincia de Huelva; el sindicato espera que Huelva 'despierte' y aproveche este "oportunidad histórica" para revindicar inversiones y dotaciones que permitan sentar las bases para un despegue, ante el olvido al que siempre ha estado sometida la provincia.

La central sindical espera que la sociedad responda con una “movilización contundente” ante lo que considera “una oportunidad histórica” para Huelva. CSIF, que forma parte de la plataforma organizadora del movimiento 4M, integrada por agentes sociales, asociaciones, organizaciones, colegios profesionales y entidades de la provincia, pide a los onubenses “que salgan a la calle para que Huelva se tome en serio y dejen de ningunearnos”.

El presidente provincial de CSIF-Huelva, Juan Manuel Quilón, ha destacado que “nos hemos unido actores de muy diversos ámbitos para dar fuerza a este movimiento pero nada de esto sirve sin el apoyo real de la ciudadanía. Huelva necesita a sus vecinas y a sus vecinos; Huelva no avanzará si la sociedad onubense no toma consciencia de su poder y de la posibilidad de cambiar las cosas si se lucha, si se pelea por lo que es justo”. Quilón insiste en que “lo que es necesario es que las diferentes administraciones nos tomen en serio y doten a Huelva de recursos, inversiones y dotaciones para sacarla del abandono y la marginalidad”.

El máximo responsable de CSIF en la provincia recuerda cómo “Huelva es la provincia más castigada de Andalucía y de España y no podemos escondernos más, hay que dar la cara, dejarse de medias tintas, porque esta dejadez con Huelva es un menosprecio a todos sus habitantes”. Por ese motivo, asegura que “tenemos que luchar contra el olvido y el conformismo”, y ha indicado que ha convocado a todas sus personas afiliadas en la provincia para que acudan el próximo viernes al Paseo de la Ría a las cinco de la tarde.

Como agente social, Quilón recalca que “es evidente que Huelva necesita mejorar sus comunicaciones y contar con más infraestructuras portuarias, educativas, sanitarias o hidráulicas. Esas carencias provocan que las empresas no inviertan en la provincia lo suficiente. Hace que nuestro siempre aclamado atractivo turístico no despegue por la dificultad de llegar y desplazarse por la provincia. No llegan más eventos porque tenemos el hándicap de las malas comunicaciones. Al mismo tiempo cierran empresas, los trabajadores se van a otras provincias y no despuntan otras fuentes de creación de empleo”.

Por todo ello, afirma que “contar con una red de infraestructuras moderna, eficiente y suficiente abre numerosas posibilidades a la creación de empleo. Es indiscutible pensar que todas esas inversiones se traducirían en más y mejor empleo para nuestra provincia, no sólo por su creación sino puestos de trabajo estables y duraderos que podrían paliar, en cierta medida, ese empleo precario y temporal que caracteriza a nuestra provincia y que eleva la temporalidad a más del 90%”. Quilón explica que el despegue de las infraestructuras “es también el impulso de nuevas formas económicas, de una remodelación industrial y nuevas oportunidades empresariales y de negocio. Necesitamos ese arranque definitivo de sectores pujantes de nuestra economía como el turismo, la minería, la agricultura, la industria y los servicios; y sin olvidar el sector público como generador y motor en la creación de empleo”.

Finalmente, Quilón señala que “hemos llegado a este punto porque ninguna fuerza política ha querido o sabido anteponer los intereses de Huelva a los de sus siglas y, por eso, la ciudadanía tiene que tomar la palabra. Las administraciones han jugado con los intereses de los onubenses utilizándolo con fines electorales y partidistas”. Por eso el presidente provincial de CSIF no duda en argumentar que “los representantes políticos en el Congreso y en el Senado, elegidos a través de los votos de los onubenses, deben dar la cara por Huelva, que se les escuche, que tomen partido y defiendan los intereses de la provincia a la que pertenecen”.