CSIF considera imposible mantener el circuito Covid-19 en los centros de salud

CSIF ha alertado de que “será imposible mantener dos circuitos diferenciados de pacientes –Covid-19 y No Covid-19–, tal y como planea la Consejería de Salud y Familias, si no se refuerza el personal de Atención Primaria”, una cuestión que ha demandado “reiteradamente para afrontar la desescalada del sistema sanitario con garantías”. El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha pedido en un comunicado “transparencia a la Consejería de Salud y Familias sobre los efectivos de refuerzo en Atención Primaria y Salud Pública para una correcta vigilancia epidemiológica y detección de casos, con el fin de que la comunidad andaluza no dé pasos en falso en su lucha contra el Covid-19”.

En este sentido, CSIF ha solicitado “información precisa sobre los planes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para retomar la actividad normal en los centros de salud, tanto en la atención ordinaria a todo tipo de pacientes, como en la atención, vigilancia y control de los infectados por coronavirus y de su entorno”. La central sindical entiende “necesario que la Consejería que dirige Jesús Aguirre proporcione información detallada, en los foros de representación de los trabajadores donde corresponde, sobre la cifra de profesionales contratados a día de hoy para dichas tareas, ya que no tenemos constancia de los refuerzos que han llegado hasta el momento”.

CSIF ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud su participación, como primera fuerza multiprofesional de la Mesa Sectorial del SAS, en el proceso de desescalada que afronta ahora el sistema sanitario “tras los momentos más críticos de la crisis por la Covid-19”.