CCOO sale a la calle por las 143 plazas sin cubrir de personal laboral en los centros educativos de Huelva

El IES Pablo Neruda de Huelva ha sido el escenario este miércoles de la primera de las tres movilizaciones convocadas por el sindicato CCOO para denunciar las plazas sin cubrir del personal laboral de los centros educativos. El sindicato ha señalado que en el caso de Huelva hay 143 vacantes en total y 1.200 en toda Andalucía.

Carlos Sánchez Maraver, secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en la provincia ha denunciado que estas carencias afectan "directamente a la educación pública", en concreto al personal laboral y profesionales técnicos de integración social (PTIS, también conocidos como monitores) y por extensión a los docentes, obligados a hacer "funciones que no les son propias".

Este es el motivo de esta campaña de denuncias, que continuarán este mismo mes en el IES San Blas de Aracena, el día 13, y en la escuela infantil La Arboleda de Lepe el 19. El objetivo, ha apuntado Sánchez Maraver, es que se cubran las vacantes, una circunstancia que "impide el desarrollo normal de la actividad educativa y contribuye a un déficit en la educación".

El secretario general ha explicado que la UE marca un 8% máximo de interinidad que este año se rebasa. Por ello, ha añadido que "los alumnos y los docentes no tienen que pagar aquella mala gestión que se haya hecho". Como solución, el sindicato plantea una bolsa de trabajo que tenga "agilidad". En relación con este recurso, ha manifestado que "hay mucha gente esperando para trabajar, la Administración cogió los recursos pero no se utiliza". La dificultad, ha especificado, estriba en que el personal laboral depende de Desarrollo Educativo y de Función Pública, "una doble vía que frena la sustitución, que puede tardar meses e incluso se da el caso de que coinciden en el tiempo la persona ya reincorporada y quien le sustituye".

Inés Pastoriza Lérida, responsable del personal laboral del sindicato, ha participado también en esta convocatoria donde ha señalado que salen de nuevo a la calle "hoy más que nunca debido a la falta de recursos personales". Pastoriza ha calificado de "inadmisible" la situación con ejemplos como el del centro de Aracena, donde "de seis ordenanzas hay uno" y ha añadido que "a día de hoy lo han cubierto, pero quitando recursos de un lado para ponerlos de otro".

La responsable de personal laboral ha ido más allá al considerar que "no es cuestión de dinero, el recurso está en el centro" y en este sentido ha apuntado a un posible objetivo de privatización encubierta de estos servicios. "Me da que pensar que lo que queremos es privatizar, contratar empresas externas y que desaparezca el personal público", ha manifestado.

Otro de los casos expuestos ha sido el del propio IES Pablo Neruda, donde Pastoriza ha señalado que "falta una ordenanza desde junio" y sólo tienen a dos personas para la limpieza, mientras que en la escuela infantil La Arboleda de Lepe "de doce técnicas jubiladas no hay ninguna cubierta".

"Hay ratios que hay que respetar y estamos por debajo porque donde había seis hay tres, si de esas me dejas una...", ha apuntado Pastoriza respecto al personal de limpieza, con mayoría de mujeres y mayores. "Llevan mucho tiempo trabajando, en centros de más de mil alumnos, enferman, caen de baja...". Las sustituciones, ha agregado, "no se pueden hacer a dos meses vista" y por ello ha insistido en la "bolsa única que no se ha movido, está congelada".