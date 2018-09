CCOO denuncia la precariedad del personal no docente en Huelva

Una vez que se ha diluido el protagonismo de los niños en su entrada al colegio tras las vacaciones estivales, CCOO ha tirado de números para denunciar los entresijos que a su juicio siguen presentes en los centros escolares. Así, denuncia la precariedad del personal de administración y servicios y la privatización de servicios educativos complementarios en la escuela pública andaluza. "Las monitoras escolares, personal de cocina, de limpieza, intérpretes de lenguaje de signos... son los grandes olvidados de la Consejería de Educación", asegura la secretaria general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega. Una "parte fundamental" de la escuelas públicas y que "en el avance de datos del curso escolar están totalmente ausentes".

Una "invisibilidad" por parte de la Consejería de Educación que entienden desde CCOO como algo que "no es casual" ya que "lo que pretende es esconder la precariedad y la política de privatización". Para reflejar esta denuncia, Marina Vega estima que en Huelva existen alrededor de 973 puestos privatizados mientras que el personal de la Junta de Andalucía ocupa 941 plazas. Un problema que el sindicato entiende como un fomento de la precariedad laboral "con contratos a tiempo parcial en condiciones laborales y salariales muy inferiores a los de la Junta", algo que repercute "directamente en la calidad de los servicios educativos". Vega asiente que la precariedad no llega sólo desde la privatización sino que también entra en juego "la falta de cobertura de plazas y el alto grado de temporalidad de este personal" hasta el punto de que los contratos de "una de cada tres personas" del personal no docente "es temporal".

A pesar de que hay 941 personas que trabajan como personal no docente en la provincia, CCOO señala que según el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía en la provincia "hay creadas 1029 plazas para este personal". A lo que suman las 31 monitoras escolares "contratadas a jornada parcial y con situación de discontinuidad".

Todas estas cuestiones "ensombrecen" los avances en los derechos laborales para el personal de todos los centros sostenidos con fondos públicos que fueron posible gracias al Acuerdo Marco de la Mesa General "para la mejora del empleo público andaluz", firmado por CCOO el pasado 13 de julio. Eso sí, el sindicato valora "positivamente" avances importantes como el incremento retributivo que puede llegar en tres años a una subida superior al 8%; la universalización de las 35 horas al conjunto del sector público andaluz; la jornada lectiva de 18 horas semanales para el personal docente de Secundaria; el cobro del 100% desde el primer día de baja por incapacidad transitoria; o la mejora del permiso adicional por paternidad hasta alcanza las 20 semanas en 2020, este curso 10 semanas, entre otras cuestiones.

Hasta 329 plazas se han ofertado en cuanto al empleo docente "siendo 4 de cada 5 para personal interino", señala el secretario de Organización del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO, Carlos Sánchez, quien reclama una mayor inversión en infraestructuras, renovación de equipos, o la bioclimatización de los centros. Con todo, Marina Vega exige un empoderamiento de la escuela pública andaluza y abandone la privatización que conlleva a puestos de trabajo temporales.