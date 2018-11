CCOO denuncia el despido de tres empleados por Marhan

El sindicato CCOO ha denunciado que la empresa Marhan, que gestiona la cafetería del Hospital Infanta Elena, ha despedido a tres trabajadores afiliados a Comisiones que "siempre han respaldado las decisiones y acciones de la delegada del sindicato en este centro", según señala en una nota.

La central sindical califica la medida de "persecución sindical y decisión autoritaria para infundir miedo entre la plantilla y que nadie reivindique ningún derecho". Como medida de protesta por los despidos, CCOO convocará varias concentraciones durante este mes.

El secretario general defiende que reclamaron el cumplimiento del convenio de hostelería

El secretario general del sindicato provincial de servicios de CCOO, Juan Carlos Liébana, ha declarado que "desde que ganamos la elecciones sindicales en este centro, nuestro trabajo ha sido corregir las múltiples irregularidades que se daban con respecto al cumplimiento del convenio de hostelería, tanto en complementos que no se abonaban como en derechos o licencias que no se reconocían. En primer lugar, hablando y negociando con la empresa para que lo corrigiera y como en la mayoría de casos no los corrigió, pues acudiendo en varias ocasiones a la Inspección de Trabajo que, por ahora, nos dio siempre la razón"

A partir de estas denuncias a la Inspección de Trabajo, la delegada sindical, Josefa Sampedro, empezó a notar un cambio de actitud hacia ella, "me he sentido acosada y controlada simplemente por exigir que se respetase el convenio y por defender los intereses de mis compañeros. Es mucha casualidad que las tres personas despedidas sean las que llevan trabajando conmigo más de dos años en el mismo turno y que siempre me han apoyado y también es mucha casualidad que los tres días que le realizan el seguimiento, casualmente a mí me pusiesen en otro turno".

Los motivos del despido "son totalmente injustificados. Han realizado un visionado de tres días en agosto mediante las cámaras de videovigilancia que tienen en el centro de trabajo, buscando hechos a los que se les pudieran atribuir faltas leves; hechos que se han dado estos años en las tareas del día a día de estas trabajadoras y que son habituales en este sector, sin ninguna gravedad. Pero la empresa ha mostrado mala fe porque quería despedir a estas tres personas, para nosotros está claro. Cuando una empresa quiere corregir una aptitud que entiende que va contra sus intereses, normalmente amonesta verbalmente o por escrito varias veces para corregir esa actitud y en caso de no ser corregida, sanciona. El hecho de que esto no se hubiera dado, de que estos trabajadores llevan en la empresa más de 15 años y nunca han sido amonestados ni sancionados y que la primera vez que los sancionan sea con una medida totalmente desproporcionada, demuestra que hay muy mala fe".