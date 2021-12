CCOO denuncia la falta de cobertura de personal laboral en centros educativos de Huelva

El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva denuncia la falta de sustituciones y cobertura del personal laboral en varios centros educativos públicos de la provincia. En concreto, el sindicato aporta casos como el IES La Palma, donde aseguran que "han tardado meses en cubrir al personal de limpieza con todo lo que conlleva en medidas de higiene y sanidad dentro del marco de la pandemia y en un centro de gran envergadura".

En el IES Guadiana de Ayamonte señalan que faltan tres personas por cubrir, dos sustituciones y una vacante. El IES San José de Cortegana, añade el sindicato, "también tiene falta de personal; de limpieza y de atención al alumnado". La central sindical apunta también que el Centro de Educación Especial Sagrada Familia, de Huelva tiene dos sustituciones sin cubrir en cocina y están con servicio de catering, así como que al CEIP Virgen del Pilar de Huelva también le falta personal de atención al alumnado. CCOO apunta también que hay un centro donde no se cubre personal de limpieza desde el año 2017, sin especificar de cuál se trata. "Falta personal en la administración para agilizar unos trámites ya engorrosos de por sí. Se anunció la Bolsa Única a bombo y platillo y aun ni está acabada, ni está activa”, prosiguen.

Para la central sindical “esta situación supone un ataque a la Escuela Pública por cuanto supone una merma en la atención a los centros y a su alumnado, mayores cargas de trabajo, y aboca a una mayor privatización de servicios, como, por ejemplo, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la limpieza de los centros, la vigilancia, y los comedores escolares”.

Inés Pastoriza Lérida, responsable del sector del personal laboral del SP de Enseñanza de CCOO en Huelva comenta que “en última instancia se está provocando la pérdida de empleo público entre otras personas profesionales de la educación que, junto al profesorado, trabajamos en las escuelas infantiles, colegios, institutos, residencias escolares, etcétra, de nuestra provincia, que redunda en la calidad del servicio público que en ellos se presta”. "Somos las mujeres las que ocupamos la mayoría de estas plazas de trabajo temporal, lo que aumenta la brecha de género y la precariedad del empleo femenino" apunta Inés Pastoriza.

Afirma el sindicato que “no nos vale el argumento de que hay mucha temporalidad, es decir, que la precariedad en el empleo que supone encadenar años y años de temporalidad con contrataciones de 15, 12, 8, 6, o 3 años, se utilice como justificación para no contratar, no es otra cosa que liquidar el empleo público a favor de una cada vez mayor presencia del empleo privado en la Escuela Pública, que es la de todas y todos”.