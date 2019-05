CCOO critica el bloqueo del convenio de panaderías en la provincia

El sindicato CCOO denunció el “bloqueo del convenio de las panaderías” en Huelva que “afecta aproximadamente a 500 personas trabajadoras del sector en la provincia, cuyos sueldos “hoy por hoy están incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El sindicato “envió una carta a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para instar a la negociación del convenio” y al “no obtener respuesta satisfactoria interpuso papeleta por conflicto colectivo ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) para intentar desbloquear la situación en la que se encuentra el citado convenio y establecer un calendario de reuniones para iniciar la negociación, pero “la FOE no se ha presentado”.

De esta forma, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Huelva, Juan Díaz, señaló que “el convenio está bloqueado desde el año 2011, último año en el que se publicó, desde ese entonces los salarios y los demás conceptos económicos no han variado ni un solo céntimo”. En este sentido Díaz ha explicado que “de hecho casi todas las categorías profesionales están por debajo del SMI con un salario día de 24 o 25 euros, algo que tras la publicación de nuevo SMI es ilegal”.

Por ello, Díaz recordó que han intentado “en cuantiosas ocasiones contactar con la Asociación perteneciente a la FOE para actualizar como mínimo las tablas”, para aclarar que no han recibido respuesta, “parece que se la ha tragado la tierra”. Desde CCOO se ha realizado un llamamiento a los trabajadores del sector para que “aunque las tablas no estén actualizadas con respecto al SMI si no se les está abonando lo exijan en las empresas porque están obligadas”, así como para que “contacten con el sindicato para poner en conocimiento estas irregularidades”.