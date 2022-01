CCOO pide que se actualice el IPC en los salarios de Dependencia

CCOO pidió a través de una solicitud al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) que se aplique la subida del 6,5% correspondiente al IPC real en el VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes. Con este paso el sindicato ha emprendido acciones y medidas legales para que se cumpla el convenio y "no dudará en acudir a los tribunales, que es el siguiente paso, si no se consigue llegar a un acuerdo”. Esto ocurrió tras no llegar a un acuerdo en la última reunión de la Comisión Paritaria de Interpretación del convenio.

Desde CCOO se recordó que “es la única organización sindical firmante de este convenio y que, por consiguiente, la subida salarial sólo es posible gracias a su firma”. Por otro lado, se explicó que “para solicitar un procedimiento de mediación ante el SIMA se debe realizar una consulta a la Comisión Paritaria del Convenio, tal como como ha hecho CCOO”.

El sindicato reiteró, además, que el convenio, que "UGT no suscribió, supone una mejora sustancial para la categoría de gerocultora, términos, además, avalados por la Audiencia Nacional en la sentencia de 19 de diciembre de 2018, en la que se desestimó la impugnación del convenio colectivo interpuesta por UGT”.

En este sentido, CCOO lamentó la actitud de la patronal al oponerse al acuerdo basándose en que “aún no se ha publicado el crecimiento del PIB de 2021, cuya fecha está prevista para el día 25 de marzo, por lo que consideramos una estrategia más para posponer la subida salarial al sector, pese a que en los pronósticos más pesimistas se estima un cierre muy por encima del 2%”.

Además, el sindicato incidió en que esta comisión se llevó a cabo “después de más de dos años sin reuniones y sin prestar atención a los cambios que el sector necesita, así como a las demandas salariales y de condiciones de trabajo del personal de la dependencia”.

Por consiguiente, desde CCOO “no solo se va a exigir el cumplimiento estricto de esta subida salarial, sino que presionaremos para la consecución de un nuevo convenio en el que se obtengan mejoras reales de las condiciones laborales del personal del sector sociosanitario en todas sus vertientes”