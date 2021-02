CCOO Huelva no firma el convenio provincial de limpieza de edificios y locales

CCOO Huelva no ha fimado el convenio provincial de limpieza de edificios y locales, a diferencia de UGT que sí lo ha hecho. Cinta Muñoz, secretaria general de la Federación de construcción y servicios de CCOO Huelva señaló que “los incrementos pactados para los años 2020 de un 0,5%, 2021 de un 1% y 2022 de un 1% son insuficientes”. Muñoz destacó que “las limpiadoras fueron, uno de los colectivos considerados como trabajadoras esenciales durante la pandemia y aplaudidas por la sociedad y sin embargo la subida que se plantea por su trabajo en 2020 es ridícula “. La sindicalista resaltó que “mientras hubo empresas en otros sectores que recompensaron la labor de sus trabajadores otorgándoles cuantiosos incrementos salariales, los empresarios del sector de la limpieza ofrecen para miles de mujeres que han estado dando lo mejor de ellas en un año muy complicado, un 0,5%". En esta línea, “nos parece un porcentaje irrisorio que además no está justificado por ninguna causa, no es un año de perdidas, precisamente el sector ha podido incrementar sus beneficios por la necesidad de las empresas de redoblar la limpieza como consecuencia de las recomendaciones sanitarias por lo que no se justifica un incremento tan a la baja”, señaló Muñoz.

Finalmente, la sindicalista añadió que “estamos analizando con nuestro gabinete jurídico el texto porque entendemos que puede existir algún tipo de discriminación indirecta de género. Una vez recibamos el informe, en caso de constatar esta práctica, procederemos a su impugnación“.