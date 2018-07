Buenas cifras de viajeros en el tren

Los datos que se han dado a conceder de los usuarios del servicio ferroviario entre Madrid y Huelva vuelven a ser bastante buenos. La cifra alcanza los 109.700 viajeros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo anterior, lo que significan 8.700 viajeros más.

Otra buena noticia es que el Ministerio de Fomento dio a conocer este miércoles el proceso de información pública del estudio informativo de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Se espera que todo vaya ahora a buena velocidad, que no se ralenticen las promesas.

La línea de Zafra es una exigencia para el desarrollo de la provincia de Huelva

Esta semana también se supo que los accesos a la nueva estación se inaugurarán en breve, después de tres meses en obras desde que se inauguró oficialmente la estación en Las Metas el pasado 3 de mayo. En este espacio de tiempo hemos tenido dos ministros de Fomento, Íñigo de la Serna (PP) y José Luis Ábalos (PSOE), al que ya podían invitarlo al corte de cinta del acceso a la estación en la próxima semana, que es la de las Fiestas Colombinas, en la que, por cierto, tantas veces se veían en el tiempo del alcalde Pedro Rodríguez a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y a la exministra de Empleo Fátima Báñez.

Al nuevo titular de Fomento se le puede pedir que ya que más que una estación lo que se hizo fue un apeadero, pues que al menos arreglen con urgencia el trazado del tren. Otra cosa es lo del AVE, que es jugar al despiste, del que siempre se estará hablando, pero es muy improbable que llegue y, la verdad, como dicen desde Izquierda Unida, a los onubenses lo que les interesa son trenes baratos a Sevilla y a Madrid, con un buen trazado y que lleguen a tiempo.

No hay que olvidar el ferrocarril de la Sierra, una línea en pésimo estado por la que accede el tren de Madrid procedente de la Ruta de la plata y que se para más que el que viene vía Sevilla. Hay que aplaudir los intentos de mejora y el desplazamiento a Madrid para que ello ocurra del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ya ha hablado concretamente del tren y exige soluciones.

Ahora con el cambio de Gobierno, todos están camino de la capital de España para hablar con el ministro José Luis Ábalos. Es deseable que lo hagan vía tren, saliendo desde la estación de Huelva y coger toda la ventolera que entra por la marquesina, pues el aire que viene del Muelle del Tinto le llega por ese entramado abierto de tiras marrones que entran hasta los viales del apeadero. Se pueden encontrar también con que la estación se colapsa con la salida de un único tren, como se puede ver algún que otro fin de semana en las salidas que van hacia Madrid que, por otra parte, hay que felicitarse por el hecho de que al menos hasta el 2 de septiembre la oferta entre ambas ciudades sea de cuatro trenes de lunes a viernes (dos por sentido).

Todo los ciudadanos estamos por las infraestructuras, incluso no hay partido político que no se precie a defenderlas y a realizar su comunicado, el último esta semana de Podemos, que esperan una mejora en la línea. Ciudadanos, PP y PSOE también se muestran en la misma sintonía. En esta situación de las cosas, lo que nadie entiende es que si todos están de acuerdo en la mejora de las infraestructuras y, muy particularmente, en la del trazado del tren Huelva a Sevilla, ¿por qué no se llevó a cabo hace décadas? ¿Qué es lo que falta?: Presupuesto. ¿Y quién se lleva el presupuesto? Pues en este país, los de siempre.

La presidenta andaluza Susana Díaz estuvo esta semana en la Moncloa y en la reunión con Pedro Sánchez volvió a decir que cuando gobiernan los socialistas le va bien a Andalucía. Por lo pronto se trajo la ampliación "inmediata" del Metro de Sevilla.

Se espera que en este reparto se encuentren incluidos los onubenses y, al menos, el trazado que ahora se anuncia sea pronto una realidad, más allá de aprobación de estudios de impactos ambientales. Que de una vez por todas se realicen mejoras en la línea y, con ello, se puedan promocionar más servicios de trenes, aunque con ello se vea que la estación se quedó pequeña en solo tres meses.

Apunten en la agenda de las Fiestas Colombinas: Invitar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.