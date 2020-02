Broche REAL para el congreso del 50º aniversario de Doñana

Jornada intensa la vivida ayer en Almonte con motivo de la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia en la localidad para inaugurar el Congreso sobre Doñana, con motivo de su 50 cumpleaños como Parque Nacional, y para visitar a la Virgen del Rocío, en el Año Jubilar Mariano.

Sus majestades llegaron al Teatro Salvador Tábora sede del Congreso, a las 11:40 precedidos de la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que actuó como ministra de jornada. Fueron recibidos por el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García.

Asimismo, una fila de autoridades locales y del tejido asociativo de la zona estaba dispuesta en el hall del teatro para saludar a sus Majestades. La presencia de los trabajadores del parque también fue notoria al recibir a los Reyes, que saludaron sonrientes a la larga fila de personalidades.

Don Felipe y doña Letizia llegaron a Almonte en lo que ha sido la primera visita oficial siendo Felipe VI jefe del Estado, ya que con anterioridad la pareja real había estado en Almonte para ver a la Virgen del Rocío como Príncipes de Asturias en la Venida de la Virgen de 2006.

Estuvieron acompañados por una amplia representación institucional encabezada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno,

Tras el saludo inicial a las autoridades, don Felipe y doña Letizia entraron en el patio de butacas donde fueron recibidos con un gran aplauso, así como con un grito de ¡Viva el Rey! Como dos asistentes más, sus majestades escucharon atentos las palabras de los tres ponentes que abrían el congreso en la mesa redonda que llevaba por título ‘50 años de experiencia para afrontar el futuro de Doñana’ y que juntó a tres referentes en el parque y en sus respectivas áreas de conocimiento. Se trataba del investigador del CSIC y exdirector de la Estación Biológica de Doñana, Miguel Delibes, el director de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, y la directora del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Metchild Rössler.

Felipe VI y Letizia, que se sentaron en la parte central del teatro, sonrieron y mostraron su entusiasmo e interés ante las vicisitudes contadas por Delibes sobre sus vivencias en el parque de hace décadas y las palabras de Calleja y Rössler acerca las crisis medioambientales y de la relevancia que tiene para la Unesco el Parque Nacional, respectivamente.

Tras la partida de los Reyes en el teatro se reanudó la actividad con otra mesa redonda sobre la gestión del parque donde participaron el director del mismo, Juan Pedro Castellano, y otros exdirectivos del parque, como Jesús Casas, Alberto Ruiz de Larramendi y Juan Carlos Rubio.

Durante esta charla los directivos hicieron un repaso del desarrollo del parque durante los años en los que estuvieron al frente del Espacio Natural, con unos comienzos en los que había muchas cosas por decidir y en los que todos coinciden en la importancia de resaltar el trabajo de los técnicos del parque y de los pobladores de la zona, una labor de interrelación constante, tanto en los comienzos como en la actualidad.

En ese sentido, la alcaldesa de la localidad, Rocío del Mar Castellano, hizo hincapié antes de comenzar el congreso en el “municipalismo” inherente a la zona donde se ubica el espacio natural, y en reivindicar el “ser protagonista de Doñana”, porque “no queremos sentirnos como convidados de piedra”. El Ayuntamiento quiere “participar en aquellas gestiones que se hacen en el territorio” como municipio al que pertenece el parque, remarcó.

Castellano puso el énfasis en la educación y en “hacer pedagogía” de “la relación entre Doñana y Almonte”, para evitar momentos de “mucha tensión, en una relación de amor odio” entre el pueblo y el parque que “se ha ido suavizando”. Por eso la primera edil entiende que se hace necesaria la presencia activa de la autoridad local para seguir educando y dar a conocer la realidad de Doñana al pueblo, ya que “no se puede amar lo que no se conoce”. Asimismo, calificó el día de “histórico”, por la presencia de los Reyes en la localidad.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, incidió en la “importancia” de contar con la presencia de los Reyes como “colofón” a los actos programados con motivo del 50º aniversario del Parque Nacional de Doñana y que se clausuran con el congreso organizado por la Consejería de la que es titular. Una cita en la que Crespo quiso resaltar la presencia de “personalidades de la Unesco, de la Comisión Europea y del propio parque”, así como “la presencia de los trabajadores de Doñana que están en el congreso” a los que desde la Consejería se les ha querido “rendir un homenaje”.

La consejera enfatizó que Doñana tiene “más luces que sombras” y recordó que el Gobierno andaluz ha puesto “muchos recursos” dedicados a Doñana, además de nombrar el proyecto que acaban de enviar a la Unión Europea sobre el lince ibérico con “la introducción de 125 hembras” en la comunidad y contando con “los colaboradores de toda la zona ibérica”. Aun así, Crespo hizo alusión a la sequía, con “el año especialmente seco” que está afectando a toda Andalucía, y sobre la que “podemos poner medidas encima de la mesa”.

Las autoridades coinciden en resaltar la importancia de la presencia de los Reyes en Almonte para visibilizar Doñana en un día “histórico”

Sobre las luces y sombras también habló Miguel Delibes antes de comenzar el congreso para incidir en que “Doñana es en un 95 por ciento positivo y 5 por ciento problemas”. Así, destacó que el parque “es plena positividad”, ya que se subrayan los problemas “porque pueden poner sombras a algo enormemente positivo” como es “celebrar 50 años de un espacio protegido como no hay otro en Europa”.

En este sentido, Delibes resaltó que Doñana es “el delta europeo mejor conservado” e incidió en el “hermanamiento creciente de los gestores del parque con las poblaciones locales”, así como que el caminar del espacio se “haya hecho al tiempo que mejoraba el nivel de vida en la comarca”. El biólogo e investigador no dejo de mencionar las amenazas y problemas como “la competencia por el agua dulce”, algo que “es evidente”, aunque insistió en que hay otras que no son visibles y que no se pueden imaginar, muchas de ellas derivadas del “cambio climático” y de la introducción de “especies foráneas”.

Durante la jornada de hoy se abordarán varios temas en tres mesas redondas donde se hablará de ‘La sociedad del territorio, visión de una evolución desde la óptica de hoy en Doñana’, a la que acuden los alcaldes cuyas localidades tienen término municipal en el parque; ‘Las zonas húmedas en el ámbito internacional. Problemas, importancia y contribución para la vida en el planeta’ y ‘Los parques nacionales y su valor para la biodiversidad’, que concluye antes de la hora del descanso para almorzar.

Por la tarde será el momento de las sesiones temáticas que llevan por título ‘Educación, interpretación y comunicación ambiental. Una historia en Doñana’, ‘Experiencias y vivencias en Doñana’ y ‘Doñana y el arte’. La clausura será a las 19:30 para el domingo todo aquel congresista que lo desee realizar una de las dos rutas propuestas por la Consejería para visitar el parque.