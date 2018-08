"En Punta Umbría paso la mayor parte de mis veranos"

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, se queda con Punta Umbría a la hora de elegir lugar de vacaciones. Es ahí donde pasa la mayor parte de los veranos y donde disfruta, aparte de la playa, de los placeres culinarios, entre los que no faltan las típicas sardinas asadas acompañadas de un refrescante gazpacho.

-¿Cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones de verano?

-Las playas de Andalucía son siempre para mí el mejor reclamo y, entre ellas, especialmente Punta Umbría, donde paso la mayor parte de mis veranos.

-¿Y sus mejores vacaciones?

-Tengo muchas en la memoria, pero creo que me quedo con las que me llevaron un año por las islas del Caribe. ¡Inolvidables, sin duda!

-¿Apaga el móvil o es imposible?

-Apagarlo, nunca, por mis obligaciones profesionales, pero intento no depender tanto de él, aunque, en honor a la verdad, no siempre lo consigo.

-¿Playa o montaña?

-En verano, siempre playa, pero el resto del año me inclino más por nuestra Sierra, el Andévalo, por supuesto, y, cómo no, El Rocío. Cada época tiene su encanto y Huelva tiene mucho que ofrecernos.

-¿España o el extranjero?

-Preferentemente España. El extranjero lo dejo para motivos profesionales, que es otra manera de conocer mundo.

-¿Qué es lo más extraño que le ha pasado estando de vacaciones?

-Afortunadamente nunca he tenido ningún percance digno de destacar, aunque ahora que me lo pregunta recuerdo un temporal navegando por la costa del Algarve que no tuvo mayores consecuencias, pero sí fue una mala experiencia.

-¿Un lugar al que le gustaría ir?

-Croacia.

-¿Vacaciones en familia o con amigos?

-Las vacaciones, siempre en familia, para compensar el tiempo que se le quita durante el resto del año.

-Un plato favorito para estas fechas.

-Nada mejor que un refrescante gazpacho y unas sardinas bien asadas que lo acompañe. ¡No hay mejor menú!

-¿Qué prefiere, cerveza o tinto de verano?

-Siempre cerveza cuando el calor aprieta.

-¿Qué lecturas recomendaría para las vacaciones?

-Mi libro preferido es Orgullo y prejuicio, de Jane Austen; nada que lo supere. Invito a leerlo a quien no lo haya hecho porque no le dejará indiferente.

-¿Y qué música?

-Toda, de todos los tiempos y estilos, aunque puestos a elegir me quedo con la clásica. ¡Soy un melómano incorregible!