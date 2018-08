"En Islantilla paso mis veranos desde hace diez años"

Santo y seña de la identidad del Recreativo; fue su capitán, firme defensor de sus esencias y entrenador del filial. Su sencillez no sólo se deja ver en los campos de juego, sino también en un veraneo del que disfruta en sus cosas más simples y, al mismo tiempo, más gratificantes.

-¿Cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones de verano?

-Como favorito es el lugar donde veraneo desde hace más de diez años, Islantilla.

-¿Y sus mejores vacaciones?

-Intento que sean las de cada año, siempre disfruto con mucha intensidad. Nunca se parecen al año anterior.

-¿Apaga el móvil o es imposible?

-Hoy en día es imposible apagar el móvil en cualquier fecha del año.

-¿Playa o montaña?

-Siempre playa.

-¿España o el extranjero?

-Siempre España, pero tengo en mente alguna escapada fuera. Aunque visitamos Portugal cada año varias veces.

-¿Qué es lo más extraño que le ha pasado estando de vacaciones?

-Me considero una persona muy normal y no me suelen pasar cosas raras. Pero un año tuve que ir a un hotel para enviar por mail el contrato cuando nos fuimos a Coruña.

-¿Un lugar al que le gustaría ir?

-Nueva York.

-¿Vacaciones en familia o con amigos?

- Siempre intento compaginarlas. Pero con la familia es un ritual inamovible.

-Un plato favorito para estas fechas.

-Normalmente una ensalada de pasta.

-¿Qué prefiere, cerveza o tinto de verano?

-Muy de moda ahora Radler 0,0. Muy fresquita.

-¿Qué lecturas recomendaría para las vacaciones?

-Un libro. Cualquiera, ahora mismo estoy con Sapiens de Yuval Noah Harari, muy recomendable.

-¿Y qué música?

-Depende de los gustos musicales. Pero siempre sorprende alguna. Ahora mismo diría Rozalen.