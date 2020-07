El Ayuntamiento tendrá que pagar la luz del Colombino entre 2015 y 2017

El Ayuntamiento abonará 90.734,64 euros en concepto de atrasos de la factura de la luz del Nuevo Colombino. El consistorio tendrá que hacer frente al pago de 26 recibos no pagados entre los años 2015 y 2017. Las cuantías de cada uno de ellos oscilan entre los 3.000-4.500 euros cada uno. Hasta noviembre de 2015, fecha de la primera de las facturas reclamadas, el pago fue derivado al propio club como usuario sin objeciones de ninguna de las partes, según señalaron fuentes de la entidad. Todo cambió cuando comenzaron los problemas económicos del anterior propietario y se negó a hacerlo, reclamando además los atrasos al consistorio. Los recibos pendientes de cobro corresponden de noviembre de 2015 a finales de 2017. Dos años de luz.

La negativa al pago de la factura de la luz fue un pulso más con el Ayuntamiento de la etapa final de Pablo Comas al frente del Decano. Con el club ahogado por los problemas de liquidez e impagos, la entidad apeló a la falta de una especificación clara en la redacción del contrato de alquiler del estadio Nuevo Colombino hasta 2041 que data de la propia construcción del campo de fútbol en el año 2001 para atribuir el pago a las arcas municipales y reclamar las cantidades anteriores así como dejar de pagar las facturas siguientes, hasta generar la deuda de más 90.000 euros que abonará el Ayuntamiento. De hecho, el pago al que ahora tendrá que hacer frente el consistorio llega hasta 2017, por lo que todavía queda prácticamente un año más de luz pendiente de ser abonado a Endesa.

Un informe de intervención del pasado 16 de junio reconocía que “a tenor de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento en su día suscrito que dispone que ‘los gastos de la limpieza, mantenimiento del césped y los que se deriven de un mal uso de la instalación serán por cuenta del Real Club Recreativo de Huelva, siendo el resto a cargo del Ayuntamiento de Huelva como propietario de la instalación’, lo que en una interpretación literal parecería que corresponden a esta administración”. La intervención recomienda la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria para hacer frente al pago. Es previsible que el pago de estas facturas pase por el próximo pleno municipal como trámite para su abono. Como recuerda el interventor, “cuenta con consignación en el presupuesto municipal para el ejercicio 2020”.

La redacción del contrato de arrendamiento no especificaba el abono de la electricidad

El Nuevo Colombino tiene un consumo medio que ronda los 3.500-4.000 euros mensuales en luz. No es una instalación barata de mantener ni de abrir cada quince días durante la temporada, ya que a los costes energéticos se añaden los de personal, limpieza o mantenimiento, entre otros, lo cual repercute en las maltrechas arcas recreativistas. Desde el 30 de mayo de 2018 el estadio pasó de alquiler a concesión, lo que le permite su inclusión como un activo más, si bien todos los gastos son asumidos por el propio club. No obstante, los recibos de la luz llevan bloqueados desde 2015. En este sentido, fuentes albiazules aseguraron a este diario que existen negociaciones con Endesa para emprender un plan de pagos que permita al Recre ponerse al día aunque la compañía eléctrica no ha emitido todavía recibo alguno a la espera de resolver primero los pagos atrasados que corresponden al Ayuntamiento, señalan estas mismas fuentes.

El club negocia un calendario de pagos con Endesa para la partida que le corresponde

Una vez se normalicen los pagos atrasados y tras ser aclarada la obligación municipal de hacer frente a todos ellos, la intención albiazul es afrontar con la compañía energética un calendario que le permita ponerse al día para no engordar la cuenta pendiente.Otro hito más en el camino hacia la luz de la entidad albiazul.