El Ayuntamiento de Nerva reclama más información sobre los casos locales de Covid-19

El Ayuntamiento de Nerva ha lanzado un mensaje de calma a la población a la vez que solicitan a sus vecinos que actúen con la máxima responsabilidad y prudencia, ya que desgraciadamente tienen noticias de que los casos de Covid-19 en la localidad van ascendiendo. Según se desprende de los últimos datos, Nerva registra dos nuevos casos, elevándose a seis los detectados en los últimos siete días. Desde el Consistorio Municipal lamentan que “no tengamos información oficial por parte de las autoridades sanitarias, ni del número de casos, ni de las cuarentenas, aunque en su día les comunicaron que se les informaría para que la Policía Local pudiera colaborar en el control de los casos positivos”.

Ante los continuos rumores relacionados con el aumento de casos, también piden a la población que no colaboren con la difusión de informaciones falsas que puedan dañar al conjunto de la población en general y a los afectados en particular. “Mantengamos la calma”. Desde la semana pasada, el Ayuntamiento de Nerva viene solicitando a la Delegación Territorial de Salud y Familias “información sobre el aumento de casos en la localidad minera”. José Antonio Ayala lamenta que los intentos por contactar con la Delegación durante los últimos días hayan sido infructuosos. “Todo el pueblo es conocedor de estos casos y es realmente frustrante no poderle decir nada a tus vecinos de forma oficial para tranquilizarlos o tomar las medidas que tengamos que poner en marcha para que estos nuevos casos no vayan a más”, aclara.

Mientras tanto, el primer edil lanza un mensaje de tranquilidad a la población, en el mismo sentido que lo hizo su concejala de Sanidad, Ylenia Rodríguez, hace unos días, a la vez que pide a los vecinos que extremen las medidas de higiene y distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias. “Esperamos y deseamos una pronta recuperación de nuestros vecinos afectados y pedimos a todos responsabilidad”.